STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

36A-288.91 02-10-2026 08:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-515.83 02-10-2026 08:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-158.97 02-10-2026 08:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-228.45 02-10-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-175.26 02-10-2026 10:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-814.41 02-10-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-313.19 02-10-2026 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-041.21 13-10-2026 09:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-450.33 13-10-2026 10:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-157.96 13-10-2026 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-741.02 13-10-2026 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-312.59 13-10-2026 11:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-143.04 13-10-2026 11:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-198.92 13-10-2026 11:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-261.49 06-10-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-435.01 06-10-2026 08:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-941.57 06-10-2026 08:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-334.33 06-10-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-723.98 06-10-2026 08:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90C-138.33 06-10-2026 09:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-351.83 06-10-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-335.71 06-10-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-432.77 06-10-2026 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-026.24 06-10-2026 09:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51F-001.52 06-10-2026 09:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-184.78 06-10-2026 14:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-372.49 06-10-2026 14:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-851.71 06-10-2026 14:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-408.50 06-10-2026 15:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-248.60 06-10-2026 15:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-697.90 06-10-2026 15:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-021.08 06-10-2026 15:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-824.40 06-10-2026 15:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-841.73 06-10-2026 15:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-843.73 06-10-2026 15:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-156.66 06-10-2026 16:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-074.21 06-10-2026 16:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-460.96 06-10-2026 16:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-478.46 07-10-2026 16:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-373.93 08-10-2026 08:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-714.34 08-10-2026 08:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-082.42 08-10-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-124.01 08-10-2026 09:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20A-079.48 08-10-2026 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-754.58 08-10-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29K-031.79 08-10-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-272.38 08-10-2026 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-173.41 08-10-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-313.83 08-10-2026 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-484.26 14-10-2026 08:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-054.84 14-10-2026 10:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-902.68 14-10-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-142.73 14-10-2026 10:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-225.93 14-10-2026 10:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-133.83 14-10-2026 10:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-133.96 14-10-2026 10:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-256.56 14-10-2026 10:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-303.96 14-10-2026 10:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-082.11 14-10-2026 14:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-051.94 14-10-2026 14:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-344.93 14-10-2026 14:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-488.38 14-10-2026 15:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90A-160.17 14-10-2026 15:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-444.07 14-10-2026 15:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-999.19 14-10-2026 15:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-505.96 14-10-2026 15:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-951.42 14-10-2026 15:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-908.48 14-10-2026 15:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-601.17 14-10-2026 16:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36-696NN-01 14-10-2026 16:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-513.92 15-10-2026 14:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-080.65 15-10-2026 15:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-180.02 15-10-2026 15:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-007.93 15-10-2026 15:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-051.14 15-10-2026 15:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-230.68 15-10-2026 15:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-300.81 15-10-2026 15:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-478.46 15-10-2026 15:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-829.16 15-10-2026 16:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h