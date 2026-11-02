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CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 1/11/2026 cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 19/10/2026 đến 25/10/2026, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 572 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau

CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 9.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 10.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 11.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 12.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 13.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 14.
CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 15.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ mới nhất theo Nghị định 168

CSGT đề nghị 572 chủ xe trong danh sách khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 16.

Theo Trang Anh

Vietnamdaily

Từ Khóa:
csgt, xử phạt

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