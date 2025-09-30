Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT Hà Nội thông báo về việc hạn chế phương tiện qua các tuyến đường này

30-09-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Cảnh sát giao thông hạn chế phương tiện theo hướng Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình do ngập sâu.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội có mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9. Nhiều tuyến phố trung tâm và khu vực ngoại thành ngập sâu.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số xã, phường từ 7 giờ ngày 29/9 đến 7 giờ ngày 30/9 như sau: Phường Hai Bà Trưng 84 mm, Ba Đình 44 mm, Hoàn Kiếm 37 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Phú Lương 118 mm, Hoàng Liệt 57 mm, Thanh Liệt 79 mm...

Trong đó, theo thuật lại trên tờ VnExpress, tại cầu vượt Mai Dịch - nút giao đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Phạm Hùng có mật độ giao thông lớn.

Khu vực này hiện đang mênh mông nước, ngập quá nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn nên Cảnh sát giao thông hạn chế phương tiện theo hướng Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình.

CSGT Hà Nội thông báo về việc hạn chế phương tiện qua các tuyến đường này- Ảnh 1.

Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập sâu sáng 30/9. Ảnh: OFFB

CSGT Hà Nội thông báo về việc hạn chế phương tiện qua các tuyến đường này- Ảnh 2.

Đường Lê Đức Thọ (Ảnh: Người lao động).

 

CSGT điều tiết giao thông sáng 30/9 (Clip: Cục CSGT).

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển Nổi bật

Bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng

Bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng

13:45 , 30/09/2025
Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức bị khởi tố thêm tội danh

Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức bị khởi tố thêm tội danh

13:44 , 30/09/2025
Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có

12:25 , 30/09/2025
Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

12:14 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên