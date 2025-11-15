CSGT Hà Nội yêu cầu tất cả người dân cần làm ngay việc này

Hà Nội thu thập hàng chục nghìn hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe

Thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày – đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 12h ngày 11/11/2025, các lực lượng Công an Thủ đô đã phối hợp triển khai thu nhận, cập nhật thông tin dữ liệu điện tử của người dân thông qua nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.

Tính đến 17h ngày 13/11, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 32.417 dữ liệu được người dân gửi lên hệ thống, trong đó có 17.993 dữ liệu giấy phép lái xe và 14.424 dữ liệu phương tiện.

Theo kế hoạch, trong thời gian đầu, lực lượng Công an tập trung rà soát các trường hợp đang sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký sử dụng giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET nhằm thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu và sử dụng.

Kế hoạch cao điểm được triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự kê khai thông tin phương tiện, chủ phương tiện trên ứng dụng iHanoi; Công an cấp xã tiến hành rà soát, hướng dẫn các trường hợp chưa khai báo.

Giai đoạn 2, các đơn vị chuyên môn sẽ cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống đăng ký xe và giấy phép lái xe, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực giao thông.

Theo Công an Hà Nội, sau khi thu thập thông tin nhưng không xác định được chủ phương tiện, cơ quan đăng ký xe nơi quản lý hồ sơ thông báo, niêm yết công khai, đồng thời kết hợp tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ phương tiện không thực hiện khai báo hoặc người đang sử dụng xe không đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục theo quy định thì cập nhật trạng thái "Xe không hoạt động" trên hệ thống đăng ký xe.

Đối với chủ xe là tổ chức, trường hợp thông tin thu thập được không trùng, không đúng thì cán bộ đăng ký xe nơi quản lý hồ sơ chuyển phiếu thu thập thông tin rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu phương tiện cho đơn vị ban đầu để cán bộ đăng ký xe công an cấp xã phối hợp cơ quan thuế xác minh mã số thuế, địa chỉ hiện tại, số điện thoại của chủ xe.

Người dân Hà Nội cần chủ động khai báo trên phần mềm "iHanoi" theo các bước cụ thể như sau:

Trong trường hợp người dân không thực hiện được quy trình làm sạch, cán bộ công an khu vực sẽ trực tiếp hướng dẫn đăng nhập, kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin phương tiện.

Lực lượng CSGT cùng Công an phường Yên Nghĩa đến nhà người dân hướng dẫn. Ảnh: TPO

Trung tá Nguyễn Thị Duyên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký xe, giấy phép lái xe. Ảnh: TPO











