Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT TP HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin giấy phép lái xe

15-10-2025 - 22:45 PM | Sống

Công an TP HCM cho biết việc chuyển đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET có nhiều lợi ích.

Ngày 15-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang thẻ PET có nhiều lợi ích thiết thực.

CSGT TP HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin giấy phép lái xe- Ảnh 1.

Chuyển đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET.

Thẻ PET cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và phục vụ người dân tốt hơn. Cụ thể:

Chống làm giả hiệu quả:

Chất liệu PET có độ bảo mật cao, tích hợp các yếu tố chống làm giả và mã QR code giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin.

Độ bền vượt trội:

Thẻ nhựa PET có khả năng chống nước, chống ẩm mốc và độ bền cao, nhỏ gọn khắc phục nhược điểm dễ rách, hỏng, khó cất giữ của giấy phép lái xe bằng giấy bìa truyền thống.

Thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan chức năng:

Khi chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang thẻ PET, dữ liệu giấy phép lái xe sẽ được cập nhật, số hóa vào cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Dễ dàng cung cấp thông tin khi có yêu cầu kiểm tra:

Sau khi chuyển đổi, giấy phép lái xe của công dân đã được số hóa và đưa vào dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó công dân sẽ tích hợp giấy phép lái xe lên ứng dụng định danh điện tử qua (VneID) và có thể xuất trình hoặc cung cấp thông tin số giấy phép lái xe cho lực lượng CSGT, cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu kiểm tra. Điều này giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi giao dịch hành chính hoặc tham gia giao thông.

Thuận tiện trong quá trình cấp đổi, cấp lại GPLX:

Sau khi chuyển đổi sang thẻ PET, thông tin giấy phép lái xe sẽ được số hóa nên khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe của Cục CSGT.

Người dân có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, tiết kiệm chi phí và tránh mất thời gian, công sức khi đến các điểm cấp đổi giấy phép lái xe của Cục CSGT, Phòng CSGT và Công an cấp xã tại địa phương.

Công dân có thể lái xe ở nước ngoài:

Giấy phép lái xe dạng PET là điều kiện cần thiết để được cấp Giấy phép lái xe Quốc tế (IDP), tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam có thể lái xe ở các nước tham gia Công ước Vienna 1968 mà Viêt Nam là nước thành viên.

Ngoài ra, tại một số quốc gia, giấy phép lái xe dạng PET sẽ giúp nhiều thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi hoặc xin cấp giấy phép lái xe tại nước sở tại công dân đang lao động, học tập, sinh sống như: Pháp, Canada, Tây Ban Nha,…

Trong đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu của Công an TP HCM từ ngày 8-10 đến 31-12, PC08 kêu gọi nhân dân trên địa bàn cùng chung tay, tích cực cung cấp thông tin giấy phép lái xe, phối hợp với Công an cấp xã trong việc cập nhật thông tin và chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang thẻ PET.

Người đàn ông có tên dài 6 trang giấy, mất 20 phút mới đọc xong

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo khẩn

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo khẩn Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ngân hàng khiến người đàn ông mất hơn 600 triệu đồng dù chưa hề ký giấy xác nhận chuyển tiền

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ngân hàng khiến người đàn ông mất hơn 600 triệu đồng dù chưa hề ký giấy xác nhận chuyển tiền Nổi bật

Trẻ em EQ cao sẽ thường làm 3 hành động này trên bàn ăn

Trẻ em EQ cao sẽ thường làm 3 hành động này trên bàn ăn

22:36 , 15/10/2025
NÓNG: Thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm ngân hàng trong két sắt nhà Ngân 98

NÓNG: Thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm ngân hàng trong két sắt nhà Ngân 98

22:22 , 15/10/2025
Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!

22:19 , 15/10/2025
Người đàn ông có tên dài 6 trang giấy, mất 20 phút mới đọc xong

Người đàn ông có tên dài 6 trang giấy, mất 20 phút mới đọc xong

21:59 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên