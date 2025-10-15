CSGT TP HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin giấy phép lái xe

Ngày 15-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang thẻ PET có nhiều lợi ích thiết thực.

Chuyển đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET.

Thẻ PET cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và phục vụ người dân tốt hơn. Cụ thể:

Chống làm giả hiệu quả:

Chất liệu PET có độ bảo mật cao, tích hợp các yếu tố chống làm giả và mã QR code giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin.

Độ bền vượt trội:

Thẻ nhựa PET có khả năng chống nước, chống ẩm mốc và độ bền cao, nhỏ gọn khắc phục nhược điểm dễ rách, hỏng, khó cất giữ của giấy phép lái xe bằng giấy bìa truyền thống.

Thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan chức năng:

Khi chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang thẻ PET, dữ liệu giấy phép lái xe sẽ được cập nhật, số hóa vào cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Dễ dàng cung cấp thông tin khi có yêu cầu kiểm tra:

Sau khi chuyển đổi, giấy phép lái xe của công dân đã được số hóa và đưa vào dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó công dân sẽ tích hợp giấy phép lái xe lên ứng dụng định danh điện tử qua (VneID) và có thể xuất trình hoặc cung cấp thông tin số giấy phép lái xe cho lực lượng CSGT, cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu kiểm tra. Điều này giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi giao dịch hành chính hoặc tham gia giao thông.

Thuận tiện trong quá trình cấp đổi, cấp lại GPLX:

Sau khi chuyển đổi sang thẻ PET, thông tin giấy phép lái xe sẽ được số hóa nên khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe của Cục CSGT.

Người dân có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, tiết kiệm chi phí và tránh mất thời gian, công sức khi đến các điểm cấp đổi giấy phép lái xe của Cục CSGT, Phòng CSGT và Công an cấp xã tại địa phương.

Công dân có thể lái xe ở nước ngoài:

Giấy phép lái xe dạng PET là điều kiện cần thiết để được cấp Giấy phép lái xe Quốc tế (IDP), tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam có thể lái xe ở các nước tham gia Công ước Vienna 1968 mà Viêt Nam là nước thành viên.

Ngoài ra, tại một số quốc gia, giấy phép lái xe dạng PET sẽ giúp nhiều thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi hoặc xin cấp giấy phép lái xe tại nước sở tại công dân đang lao động, học tập, sinh sống như: Pháp, Canada, Tây Ban Nha,…