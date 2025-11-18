CTCK dự báo kế hoạch giải ngân của quỹ Vanguard sau khi thị trường Việt Nam nâng hạng

Theo lộ trình đánh giá của FTSE Russell, Việt Nam nhiều khả năng sẽ chính thức được nâng hạng trong kỳ rà soát tháng 9/2026. Khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được loại khỏi rổ thị trường cận biên và bổ sung vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Thông báo chi tiết sẽ được FTSE công bố sau ngày 21/08/2026.

Quá trình loại Việt Nam khỏi rổ thị trường cận biên sẽ được thực hiện một lần vào kỳ đánh giá tháng 9/2026. Trong khi đó, việc đưa Việt Nam vào rổ thị trường mới nổi thứ cấp sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn, với lộ trình chi tiết được công bố sau kỳ rà soát tạm thời vào tháng 3/2026. Trong kỳ đánh giá này, thị trường Việt Nam sẽ được xem xét đánh giá tiến độ cải thiện khả năng tiếp cận với các tổ chức môi giới chứng khoán toàn cầu, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo các quỹ ETF có thể mô phỏng rổ chỉ số hiệu quả.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán ACBS cho rằng khi thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng, nhiều bộ chỉ số quan trọng sẽ điều chỉnh để đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ tính toán. Cụ thể, các chỉ số FTSE All-World, FTSE Emerging All Cap, FTSE Emerging và FTSE Global All Cap đều sẽ bổ sung cổ phiếu Việt Nam, với tỷ trọng dự phóng lần lượt là 0,02%, 0,34%, 0,22% và 0,04%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam sẽ bị loại khỏi chỉ số FTSE Frontier do chuyển nhóm phân hạng.

Danh sách cổ phiếu Việt Nam dự kiến được thêm vào rổ FTSE Global All Cap sẽ được công bố dựa trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2024. Danh sách chính thức sẽ được FTSE công bố trong kỳ đánh giá vào tháng 09/2026

Dự báo dòng tiền các quỹ thụ động, ACBS cho rằng sau khi thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng, các quỹ ETF mô phỏng theo những chỉ số được đề cập trên sẽ phân bổ danh mục vào thị trường Việt Nam với tỷ trọng tương ứng.

Trong đó, quỹ có tài sản ròng lớn nhất tính đến ngày 10/11/2025 là quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets, mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap với tài sản ròng ghi nhận 105,5 tỷ USD; theo đó với 0,34% tỷ trọng, dự kiến quỹ này sẽ phân bổ khoảng 358,5 triệu USD vào thị trường Việt Nam.

Đứng thứ hai về quy mô tài sản là Vanguard FTSE All-World ex-US (52,4 tỷ USD). Với tỷ trọng ở mức 0,05%, dòng vốn dự kiến vẫn đạt 26,2 triệu USD. Tiếp theo là Vanguard FTSE All-World UCITS với hơn 29,2 tỷ USD, ước tính rót thêm gần 5,9 triệu USD vào cổ phiếu Việt Nam.

Như vậy, sau khi kết quả nâng hạng có hiệu lực, dòng vốn từ các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam theo ACBS ước tính ghi nhận thêm khoảng 435,4 triệu USD.