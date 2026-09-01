CTCK dự báo KQKD quý 3 nhóm BĐS khu công nghiệp, một "gã khổng lồ" có thể báo lãi tăng 337%

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 3/2026 được dự báo có sự phân hóa lớn, phụ thuộc vào tiến độ bàn giao đất và các nguồn thu ngoài hoạt động cho thuê khu công nghiệp.

Trong báo cáo mới công bố, MBS dự phóng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp thuộc phạm vi nghiên cứu tăng khoảng 52% so với cùng kỳ, với BCM, KBC và VGC là những doanh nghiệp được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng cao.

Theo số liệu Bộ Tài chính, vốn FDI giải ngân trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 14,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới đạt 12,2 tỷ USD, tăng tới 86%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực chủ lực. Hoạt động sản xuất của khu vực doanh nghiệp FDI cũng duy trì đà tăng khi giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 30% và 45%.





MBS đánh giá dòng vốn đầu tư vào Việt Nam vẫn tích cực bất chấp bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và căng thẳng thương mại quốc tế. Theo nhóm phân tích, các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển từ chiến lược chờ đợi sang phân tán rủi ro, trong đó Việt Nam tiếp tục là một điểm đến thu hút vốn. Những lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu đang mở ra nhu cầu mới đối với bất động sản công nghiệp. Xu hướng này cũng thúc đẩy các chủ đầu tư chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình xanh và sinh thái.

Đáng chú ý, MBS dự báo lợi nhuận ròng quý 3/2026 của BCM đạt khoảng 1.817 tỷ đồng, tăng 337% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ việc đưa dự án khu tái định cư Hòa Lợi vào kinh doanh, với khoảng 400 căn được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận trong quý. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết được dự báo tăng 15%, chủ yếu nhờ đóng góp của VSIP, IJC và Becamex Bình Phước. Tính chung cả năm 2026, lợi nhuận ròng của BCM được MBS dự phóng đạt 3.970 tỷ đồng.Đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), MBS dự báo lợi nhuận ròng quý 3 đạt 528 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có lượng hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu khoảng 170 ha vào cuối quý 2, tạo cơ sở cho hoạt động bàn giao đất trong nửa cuối năm. Riêng quý 3, KBC được kỳ vọng bàn giao khoảng 20 ha tại cụm công nghiệp Hưng Yên và khu công nghiệp Lộc Giang. Tuy vậy, MBS lưu ý áp lực thanh toán nợ vay của doanh nghiệp gia tăng khi các dự án trọng điểm như Tràng Cát và Trump Complex chưa đem lại dòng tiền.