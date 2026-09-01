Việt Nam sắp có công trình "kỷ lục thế giới" ở phía Nam Hà Nội

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, một đại công trình thể thao đang dần lộ rõ hình hài sau khoảng 9 tháng thi công.

Đó là sân vận động VinFast – Trống Đồng, hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn FIFA. Vingroup định hướng đây sẽ là một “công trình biểu tượng mới của thể thao nước nhà” sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027.

Quy mô 135.000 chỗ cũng đưa sân vận động này vào một vị trí đặc biệt nếu đặt cạnh những sân lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo Liên đoàn Cricket Quốc tế (ICC), Narendra Modi Stadium tại Ahmedabad, Ấn Độ hiện có sức chứa khoảng 132.000 người và được xác định là sân thể thao lớn nhất thế giới. Như vậy, nếu VinFast – Trống Đồng hoàn thành đúng thiết kế 135.000 chỗ, sức chứa sẽ cao hơn khoảng 3.000 chỗ so với công trình đang giữ vị trí dẫn đầu này.

Đại công trường đã lên khán đài tầng 3﻿

Tiến độ thi công sân VinFast – Trống Đồng đang được đẩy nhanh.

Theo cập nhật giữa tháng 9, cả bốn khu khán đài A, B, C và D đã đồng loạt bước lên tầng 3. Hệ thống các trụ tháp cao gần 80 m phục vụ thi công mái vòm cũng bắt đầu xuất hiện trên công trường.

Trước đó, đến dịp Quốc khánh 2/9, toàn bộ hạng mục cọc đã hoàn thành với 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm. Khu văn phòng, ký túc xá, bãi đỗ trực thăng và vườn ươm cũng đã hoàn thành san lấp.

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép của sân sẽ được hoàn thành trong tháng 12/2026. Sau đó, công trường chuyển trọng tâm sang mái vòm, cơ điện, mặt sân và các hệ thống kỹ thuật.

Đáng chú ý, những module mái thép nặng hàng trăm tấn sẽ được lắp ráp dưới mặt đất, sau đó sử dụng hệ thống siêu trụ và kích thủy lực để nâng lên vị trí lắp dựng.

Mái che đóng mở tự động quy mô đặc biệt

Không chỉ gây chú ý bởi sức chứa, VinFast – Trống Đồng còn được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động mà Vingroup giới thiệu sẽ có quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Sân được tích hợp AI, ghế thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Công nghệ mặt sân cho phép thay mới trong khoảng 6–10 giờ.

Các giải pháp thu hồi và tái sử dụng nước được thiết kế nhằm tiết kiệm tới 70% nước sạch, kết hợp thông gió tự nhiên và vật liệu hạn chế hấp thụ nhiệt, tia UV.

Về kiến trúc, sân có dạng hình tròn, đường kính khoảng 408 m, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn.

VinFast – Trống Đồng không đứng độc lập. Bao quanh công trình là Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương rộng hơn 400 ha, được quy hoạch theo mô hình thể thao – văn hóa – giải trí.

Tổ hợp còn có sân vận động Olympic 40.000 chỗ, Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, Aquatic Center 10.000 chỗ, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000–5.000 chỗ cùng hai sân golf 18 hố.

Đáng chú ý, khu Tennis – Pickleball – Padel rộng hơn 40 ha được quy hoạch với khoảng 300 sân.

Một đại lộ rộng tới 120 m, dài hơn 8 km cũng đang dần thành hình, kết nối khu vực sân vận động với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa, lắp hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện dải phân cách.

Theo Vingroup, các hạng mục chính của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, hướng tới khả năng tổ chức những sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.

Nếu hoàn thành theo đúng thiết kế và tiến độ hiện tại, sân VinFast – Trống Đồng không chỉ bổ sung một công trình thể thao quy mô chưa từng có tại Việt Nam, mà còn có khả năng trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới xét theo sức chứa.