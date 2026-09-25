Dàn CEO 'đỉnh nóc kịch trần' dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

Quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9 có sự tham dự của Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Mark Zuckerberg cùng nhiều lãnh đạo công nghệ, tài chính Mỹ. Sự hiện diện của họ thu hút chú ý khi thương mại, chip bán dẫn và AI là những vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Trung.

TIN MỚI Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập có quốc yến tối 24/9, với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Washington của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra khi thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng tiếp tục là những vấn đề lớn trong quan hệ hai nước. Bàn tiệc tại Nhà Trắng quy tụ quan chức Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều tên tuổi của giới công nghệ và tài chính. Theo danh sách khách mời do Nhà Trắng cung cấp, những người dự quốc yến có lãnh đạo Nvidia, Meta, OpenAI, Google, Amazon, Goldman Sachs và nhiều tập đoàn khác. Elon Musk là một trong những tỷ phú công nghệ nổi bật tại quốc yến đón ông Tập. Ông điều hành Tesla và SpaceX, trong đó, Tesla có hoạt động sản xuất, kinh doanh lớn tại thị trường Trung Quốc. Elon Musk tại quốc yến do Tổng thống Trump chủ trì tối 24/9. Sự hiện diện của ông, cùng lãnh đạo Nvidia, OpenAI, Meta và Google, cho thấy giới công nghệ giữ vị trí nổi bật trong danh sách khách mời đón ông Tập. Jensen Huang, CEO Nvidia, dự quốc yến cùng vợ Lori Huang, bên phải là Tim Cook, Chủ tịch điều hành Apple. Hai doanh nghiệp gắn với những vấn đề được quan tâm trong quan hệ Mỹ - Trung: Chip AI, thị trường tiêu thụ và chuỗi cung ứng công nghệ. Vợ chồng Jensen và Lori Huang tại Nhà Trắng. Người đứng đầu Nvidia có mặt trong lúc việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc vẫn chịu các hạn chế của Mỹ, còn nhu cầu đối với công nghệ này tiếp tục tăng mạnh. Sam Altman, CEO OpenAI, trò chuyện với Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm CEO Meta, tại quốc yến. Cuộc gặp của hai lãnh đạo doanh nghiệp AI là một trong những hình ảnh đáng chú ý của buổi tiệc, nơi quy tụ nhiều người đứng đầu ngành công nghệ Mỹ. Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Amazon dự tiệc cùng vợ Lauren Sánchez Bezos. Vợ chồng ông nằm trong số các khách mời từ giới doanh nghiệp dự quốc yến tại Nhà Trắng. Sundar Pichai, CEO Google và công ty mẹ Alphabet, có mặt tại quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc. Bên cạnh các lãnh đạo về chip và AI, sự xuất hiện của ông góp thêm một đại diện từ nhóm công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ. David Solomon, Chủ tịch kiêm CEO Goldman Sachs, tại Nhà Trắng. Ông là một trong những lãnh đạo ngành tài chính dự quốc yến, bên cạnh các tên tuổi như Jamie Dimon của JPMorgan Chase và Jane Fraser của Citigroup.