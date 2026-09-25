Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 Gen Z trúng hơn 15 tỷ đồng Vietlott: Người vẫn đi làm, người cân nhắc kỹ trước khi tiêu

| | Thị trường chứng khoán

2 Gen Z trúng hơn 15 tỷ đồng Vietlott: Người vẫn đi làm, người cân nhắc kỹ trước khi tiêu

Hai nam Gen Z tại Hà Nội và Vĩnh Long trở thành tỷ phú khi trúng thưởng Vietlott lần lượt gần 9,6 tỷ đồng và hơn 6,2 tỷ đồng.

Hai nam Gen Z trúng gần 16 tỷ đồng từ Lotto 5/35. Sau khi nhận thưởng, một người dự định gửi tiết kiệm và tiếp tục công việc như thường ngày, người còn lại cho biết sẽ cân nhắc kỹ trước khi sử dụng số tiền.

Theo thông tin từ Vietlott, ngày 24/9, daonh nghiệp đã trao giải Độc đắc Lotto 5/35 cho anh N.Đ.V và N.T.N, với tổng giá trị giải thưởng hơn 15,8 tỷ đồng. Hai vé trúng thưởng lần lượt thuộc kỳ quay số mở thưởng ngày 18 và 19/9.

Anh N.Đ.V, đang sinh sống và làm việc tự do tại Hà Nội, nhận giải thưởng 9,64 tỷ đồng. Theo chia sẻ, anh biết đến Vietlott khoảng hai năm trước và thường mua vé với mức 10.000-20.000 đồng mỗi ngày.

Lần trúng thưởng này đến khá bất ngờ. Khi đang đi chơi, anh được một người bạn thông báo giải Độc đắc Lotto 5/35 đã tích lũy gần 10 tỷ đồng. Thấy thời gian bán vé sắp kết thúc, anh quyết định mua một bộ số được lựa chọn ngẫu hứng.

Sau khi biết mình trúng thưởng, anh N.Đ.V cho biết dự định gửi tiết kiệm số tiền nhận được, đồng thời tiếp tục công việc và sinh hoạt như trước. Anh cũng dự định duy trì mức chi cho việc mua vé như hiện tại.

Còn anh N.T.N, người trúng giải độc đắc hơn 6,2 tỷ đồng hiện đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng tại Vĩnh Long.

Anh cho biết bắt đầu mua Vietlott hơn một năm trước. Trong một lần nghỉ ngơi trước khi vào làm buổi chiều, anh mua 6 bộ số, trong đó có những bộ được chọn ngẫu nhiên và một số bộ dựa trên các dấu mốc đặc biệt trong quá khứ. Một trong những bộ số này sau đó trúng giải Độc đắc.

Thời điểm nhận thông báo trúng thưởng, anh N.T.N đang xem tivi cùng bố mẹ. Anh cho biết bất ngờ đến mức phải kiểm tra lại kết quả nhiều lần trước khi chia sẻ với gia đình.

Với khoản tiền hơn 6,2 tỷ đồng, anh cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch sử dụng.

Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, anh N.Đ.V thực nhận khoảng 8,68 tỷ đồng, trong khi anh N.T.N nhận về khoảng 5,59 tỷ đồng. Hai người trúng thưởng cũng dành 300 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Theo Thúy Hạnh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vietlott, genZ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu

Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu Nổi bật

Khối ngoại bán thẳng tay 2.600 tỷ đồng ngay sau nâng hạng, điều gì đang diễn ra?

Khối ngoại bán thẳng tay 2.600 tỷ đồng ngay sau nâng hạng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

PNJ điều chỉnh kế hoạch, dự lỗ kỷ lục 6.270 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2026

PNJ điều chỉnh kế hoạch, dự lỗ kỷ lục 6.270 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2026

16:38 , 25/09/2026
Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp thay loạt nhân sự

Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp thay loạt nhân sự

16:17 , 25/09/2026
Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức

16:07 , 25/09/2026
Phiên 25/9: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều "tung" 250 tỷ đồng gom một cổ phiếu trên HoSE

Phiên 25/9: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều "tung" 250 tỷ đồng gom một cổ phiếu trên HoSE

15:45 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên