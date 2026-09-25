Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp thay loạt nhân sự

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (EVNPECC4, mã TV4) vừa thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Lưới điện, giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/9/2026. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm, được bổ nhiệm thay ông Quang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Lưới điện.

Đây là đợt kiện toàn nhân sự tiếp theo của EVNPECC4 sau loạt thay đổi tại các vị trí lãnh đạo chủ chốt hồi tháng 8. Trước đó, ngày 24/8, công ty bổ nhiệm ông Đồng Trinh Hoàng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Vương Anh Dũng đang thực hiện quyền Tổng Giám đốc. Ông Hoàng đồng thời sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi.

Cũng trong đợt kiện toàn này, HĐQT EVNPECC4 được sắp xếp lại với 4 thành viên, gồm Chủ tịch Vương Anh Dũng, hai thành viên Đồng Trinh Hoàng và Huỳnh Minh Quang, cùng thành viên độc lập Nguyễn Chí Quang.

Loạt thay đổi trong bộ máy lãnh đạo diễn ra sau biến động nhân sự cấp cao hồi tháng 6/2026, khi bốn lãnh đạo EVNPECC4 bị bắt tạm giam, gồm ông Lê Cao Quyền, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ, nguyên Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Như Đông, Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng.

Các cá nhân trên bị khởi tố trong vụ án liên quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan. Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án được khởi tố với các nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

EVNPECC4 tiền thân là Phân viện Quy hoạch thiết kế điện miền Nam, thành lập năm 1976, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát và thiết kế các công trình nguồn điện, lưới điện. Doanh nghiệp hiện tham gia tư vấn nhiều dự án điện lớn, trong đó có dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái công suất 1.200 MW.