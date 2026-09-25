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Phiên 25/9: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều "tung" 250 tỷ đồng gom một cổ phiếu trên HoSE

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 25/9: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều "tung" 250 tỷ đồng gom một cổ phiếu trên HoSE

Áp lực bán ròng đã hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng trên toàn thị trường ở mức gần 210 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần 25/9 trong sắc xanh tích cực. Lực cầu dâng cao vào phiên chiều giúp VN-Index bật tăng 10 điểm lên mốc 1.785 điểm. Thanh khoản vẫn hụt hơi với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt vỏn vẹn 11.600 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, áp lực bán ròng đã hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng trên toàn thị trường ở mức gần 210 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 254 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại tập trung mua ròng mạnh nhất SBT với khoảng 247 tỷ đồng, tiếp đến là BSR với 108 tỷ đồng, DCM 45 tỷ đồng, VHM 41 tỷ đồng và FRT 36 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 115 tỷ đồng, theo sau là MSB 98 tỷ đồng, HPG 79 tỷ đồng, VIC 78 tỷ đồng và CTG 62 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất IDC với khoảng 5,1 tỷ đồng, tiếp đến là MST 2,9 tỷ đồng, NVB 1,7 tỷ đồng, MBS 0,6 tỷ đồng và C69 0,2 tỷ đồng. 

Ở chiều bán, PVS dẫn đầu với khoảng 8,3 tỷ đồng, tiếp đến là NTP 1,7 tỷ đồng, SHS 1,5 tỷ đồng, CEO 1,1 tỷ đồng và KSF 0,8 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 47 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MSR với khoảng 47,4 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại như QNS 1,1 tỷ đồng, F88 1 tỷ đồng, MML 0,9 tỷ đồng và HNG 0,1 tỷ đồng. 

Ở chiều bán, VEA đứng đầu với khoảng 2,4 tỷ đồng, tiếp đến là DRI 1,8 tỷ đồng, GCF 0,3 tỷ đồng và ACV 0,1 tỷ đồng. Ảnh dữ liệu chỉ thể hiện 4 mã ở chiều bán trên UPCoM nên không bổ sung mã thứ 5.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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