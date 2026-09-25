Nhiều công ty chứng khoán bị xử phạt đến cả tỷ đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Smartmind, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán VTG.

Trong đó, Chứng khoán Rồng Việt bị phạt tổng cộng 712,5 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng do tại một số thời điểm cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản. Công ty bị phạt 187,5 triệu đồng do không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Ngoài ra, Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Công ty còn bị phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồng Việt bị buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.

Loạt công ty chứng khoán bị xử phạt, có trường hợp phải dừng cung cấp một số dịch vụ tài chính. Ảnh minh họa.

Chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Cụ thể, ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh, sau đó chuyển tiền sang tài khoản thanh toán của công ty.

Trong khi đó, Chứng khoán Smartmind bị phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng. Công ty bị phạt 65 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Smartmind cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với quyết định phê duyệt phương án các giao dịch mua, bán trái phiếu có tổng giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty.

Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành kết luận về việc thanh tra tại Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE tổng cộng 802,5 triệu đồng.

Theo kết luận, DNSE có vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Tại một số thời điểm, Công ty cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

DNSE cũng cung cấp một số dịch vụ tài chính khác khi chưa báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện. Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 16/6/2026, Công ty cung cấp dịch vụ ứng lãi vị thế, ứng rút ký quỹ ngoài giờ và ứng trước ký quỹ cho hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh khi chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty còn ký các thỏa thuận cho vay để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Bên cạnh đó, DNSE bị xác định có thời điểm cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua; cho khách hàng sử dụng tiền vay để mua chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 800 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, DNSE bị buộc dừng cung cấp các dịch vụ ứng lãi vị thế, ứng rút ký quỹ ngoài giờ, ứng trước ký quỹ cho hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh và việc ký kết các thỏa thuận cho vay để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.