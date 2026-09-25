Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp có động thái mới

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (mã TV3) vừa thông qua nghị quyết lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường sang tháng 10/2026, thay vì ngày 30/9 như kế hoạch trước đó.

Theo nghị quyết, các nội dung dự kiến trình đại hội vẫn được giữ nguyên. Theo kế hoạch, đại hội bất thường sắp tới dự kiến xem xét sửa đổi Điều lệ, trong đó có quy định về người đại diện theo pháp luật, đồng thời kiện toàn nhân sự HĐQT.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau khi một loạt lãnh đạo cấp cao của TV3 bị bắt. Theo công bố ngày 9/6, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Sau biến cố này, TV3 nhanh chóng sắp xếp lại bộ máy điều hành nhằm duy trì hoạt động. Từ ngày 15/6/2026, ông Trần Lê Minh, thành viên HĐQT, được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc cho đến khi có quyết định mới. Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thủy điện, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, trong khi ông Nguyễn Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát và Xây dựng điện, được giao phụ trách công tác kế toán.

Đối với HĐQT, ông Trần Quốc Điền, thành viên HĐQT, được giao tạm thời phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị cho đến khi có quyết định mới.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, TV3 ghi nhận doanh thu thuần khoảng 31 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, song lợi nhuận gộp vẫn thu hẹp còn khoảng 9 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong diễn biến liên quan, TV3 cũng đang thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9 và thời gian thanh toán dự kiến 22/10/2026.