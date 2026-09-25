Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán xong 1 triệu cổ phiếu MWG

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX).

Theo đó, ông Hiểu Em đã hoàn tất bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ ngày 7/9 đến 23/9/2026. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu MWG do ông nắm giữ giảm từ 2,26 triệu đơn vị, tương đương 0,15% vốn điều lệ, xuống còn 1,26 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,08%.

Theo công bố trước đó, mục đích giao dịch của ông Hiểu Em là cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX, với định hướng đồng hành dài hạn cùng Điện Máy Xanh. Đây là doanh nghiệp thành viên của MWG, nơi ông Hiểu Em hiện đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ở chiều ngược lại, ông Hiểu Em đã đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ ngày 10/9 đến 9/10/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu DMX nắm giữ từ 4,1 triệu lên khoảng 4,83 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn điều lệ.

Trước đó, trong phiên 6/8/2026, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh cũng đã mua vào 268.000 cổ phiếu DMX thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng từ 3,83 triệu lên 4,1 triệu đơn vị, tương đương 0,32% vốn điều lệ.

MWG chuẩn bị chi gần 1.476 tỷ đồng trả cổ tức

Việc ông Hiểu Em giảm sở hữu tại MWG diễn ra trước thềm doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt chi trả cổ tức bằng tiền thứ hai theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Cụ thể, Thế Giới Di Động sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với gần 1,476 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi gần 1.476 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Thế Giới Di Động đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 10%. Với hơn 1,468 tỷ cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/7, doanh nghiệp đã chi hơn 1.468 tỷ đồng cho cổ đông.

Như vậy, tổng số tiền MWG chi trả cho hai đợt cổ tức bằng tiền trong năm 2026 ước tính gần 2.944 tỷ đồng, tương ứng mức cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu.