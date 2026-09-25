Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán xong 1 triệu cổ phiếu MWG

| | Thị trường chứng khoán

Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán xong 1 triệu cổ phiếu MWG

Mục đích giao dịch của ông Hiểu Em là cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX).

Theo đó, ông Hiểu Em đã hoàn tất bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ ngày 7/9 đến 23/9/2026. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu MWG do ông nắm giữ giảm từ 2,26 triệu đơn vị, tương đương 0,15% vốn điều lệ, xuống còn 1,26 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,08%.

Theo công bố trước đó, mục đích giao dịch của ông Hiểu Em là cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX, với định hướng đồng hành dài hạn cùng Điện Máy Xanh. Đây là doanh nghiệp thành viên của MWG, nơi ông Hiểu Em hiện đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ở chiều ngược lại, ông Hiểu Em đã đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ ngày 10/9 đến 9/10/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu DMX nắm giữ từ 4,1 triệu lên khoảng 4,83 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn điều lệ.

Trước đó, trong phiên 6/8/2026, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh cũng đã mua vào 268.000 cổ phiếu DMX thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng từ 3,83 triệu lên 4,1 triệu đơn vị, tương đương 0,32% vốn điều lệ.

MWG chuẩn bị chi gần 1.476 tỷ đồng trả cổ tức

Việc ông Hiểu Em giảm sở hữu tại MWG diễn ra trước thềm doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt chi trả cổ tức bằng tiền thứ hai theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Cụ thể, Thế Giới Di Động sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với gần 1,476 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi gần 1.476 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Thế Giới Di Động đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 10%. Với hơn 1,468 tỷ cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/7, doanh nghiệp đã chi hơn 1.468 tỷ đồng cho cổ đông.

Như vậy, tổng số tiền MWG chi trả cho hai đợt cổ tức bằng tiền trong năm 2026 ước tính gần 2.944 tỷ đồng, tương ứng mức cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu

Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng nhầm lệnh mua bán cổ phiếu Nổi bật

Khối ngoại bán thẳng tay 2.600 tỷ đồng ngay sau nâng hạng, điều gì đang diễn ra?

Khối ngoại bán thẳng tay 2.600 tỷ đồng ngay sau nâng hạng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp có động thái mới

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp có động thái mới

15:33 , 25/09/2026
Nhiều công ty chứng khoán bị xử phạt đến cả tỷ đồng

Nhiều công ty chứng khoán bị xử phạt đến cả tỷ đồng

15:10 , 25/09/2026
Công an Hà Nội tìm người bị hại trong một vụ tiền ảo, hạn cuối chỉ còn 5 ngày

Công an Hà Nội tìm người bị hại trong một vụ tiền ảo, hạn cuối chỉ còn 5 ngày

15:08 , 25/09/2026
Bức ảnh gây sốt: 1.130.000.000.000 USD "ngồi" cùng một bàn tiệc tại Nhà Trắng

Bức ảnh gây sốt: 1.130.000.000.000 USD "ngồi" cùng một bàn tiệc tại Nhà Trắng

14:57 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên