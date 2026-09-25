Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Ảnh minh họa: VDS

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 272 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Chứng khoán Rồng Việt.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Bên cạnh đó, căn cứ vào diễn biến chung của thị trường trong thời gian vừa qua, HĐQT Chứng khoán Rồng Việt cũng đã quyết định dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thuộc đợt 1) theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên mức 4.500 tỷ đồng.

Trong đó, đợt 1, doanh nghiệp sẽ phát hành tổng cộng 88 triệu cổ phiếu gồm 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức, 6,4 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 2, Chứng khoán Rồng Việt sẽ chào bán riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu. giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại phương án chi tiết.

Nguồn vốn thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.