Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng phiên cuối tuần, ngược chiều vẫn miệt mài gom VPBank

Thị trường mở cửa phiên cuối tuần 25/9 giảm điểm dưới áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên nhờ lực cầu tích ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số chung lấy lại vùng điểm 1.775. Bước sang phiên chiều, thị trường ghi nhận nỗ lực hồi phục nhờ lực cầu gia tăng, song áp lực bán quay trở lại trong 30 phút cuối phiên và trong phiên ATC đã khiến chỉ số đánh mất thành quả tăng điểm trước đó. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.785,11 điểm, tăng 10,02 điểm, tương đương 0,56%. Về giao dịch khối ngoại, áp lực bán ròng đã hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng trên toàn thị trường ở mức gần 210 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Tự doanh CTCK bán ròng 79 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -147 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (-79 tỷ), GEE (-61 tỷ), GEX (-31 tỷ) và MSB (-26 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VCB (-14 tỷ), MSN (-13 tỷ), DCM (-5 tỷ), VHM và VTP cùng -4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 223 tỷ đồng. Theo sau là HPG (23 tỷ), FPT (20 tỷ), VCI (9 tỷ), GVR và MWG cùng 8 tỷ, VIC và SAM cùng 6 tỷ, MBB (4 tỷ) và SHB (3 tỷ đồng).