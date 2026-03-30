CTCK dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của một doanh nghiệp dầu khí có thể tăng trưởng 850%

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã đưa ra dự báo mới nhất về kết quả kinh doanh quý 1 và cả năm 2026 của một số nhóm ngành “hot”, bao gồm Dầu khí và Phân bón.

Với ngành Dầu khí, nhóm phân tích VCBS dự báo kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng tích cực nhưng có sự phân hóa rõ nét.

Nhóm thượng nguồn với động lực chính đến từ hoạt động thượng nguồn được thúc đẩy mạnh, trong khi giá bán các sản phẩm dầu khí đồng loạt cải thiện theo đà tăng của giá dầu thế giới, đặc biệt dưới tác động của căng thẳng tại Eo biển Hormuz làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp như PLX, GAS được đánh giá có khả năng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng trưởng 2 chữ số, đạt lần lượt 708 tỷ (+97%) và 3.771 tỷ đồng (+10%).

VCBS nhận định giá bán bình quân tăng khoảng 5–15% theo xu hướng đi lên của giá dầu và các sản phẩm xăng dầu so với cùng kỳ. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ ước tăng khoảng 11% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của PLX.﻿

Tương tự, kết quả kinh doanh quý 1 của PV GAS được dự báo khởi sắc rõ rệt, nhờ sản lượng khí huy động và LNG tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, giá bán sản phẩm cải thiện theo đà tăng mạnh của giá dầu nhiên liệu Fuel Oil (FO).﻿

Bên cạnh đó, VCBS dự phóng lợi nhuận của PVD có thể tăng trưởng 137%, đạt 465 tỷ đồng nhờ hoạt động khoan duy trì ở mức cao với 5 giàn khoan thuộc sở hữu và 1 giàn khoan TAD vận hành toàn thời gian. Công ty tiếp tục sử dụng 3 giàn khoan thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngắn hạn của khách hàng và tối ưu hiệu quả sử dụng đội giàn. Ngoài ra, mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan của PVD được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ tiếp tục triển khai các hợp đồng đang thực hiện.

Dù vậy, PVD chưa phải cái tên gây ấn tượng nhất trong nhóm dầu khí. VCBS dự phóng lợi nhuận quý 1 Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã: BSR) tăng mạnh tới 854% , đạt 4.500 tỷ đồng nhờ sản lượng tăng 15%, biên crack spread mở rộng mạnh trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á cắt giảm hoặc tạm dừng công suất, dẫn đến gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ mặt bằng giá sản phẩm.

﻿Cho cả năm, lợi nhuận của BSR kỳ vọng đạt 10.730 tỷ đồng (+75%) so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Với ngành Hoá chất, VCBS dự phóng lợi nhuận 2 “đại gia” DCM và DPM đều tăng trưởng 3 chữ số nhờ giá giá phân bón liên tục tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị làm hạn chế nguồn cung khí và phân bón toàn cầu.

Cụ thể, Đạm Cà Mau có thể ghi nhận LNTT 1.306 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 188% so với cùng kỳ. Cho cả năm, mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 44%. Với Đạm Phú Mỹ, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 và cả năm 2026 dự báo lần lượt tăng trưởng 140% và 77%.