Thị trường tiền số hôm nay, 29-3: Một sàn muốn tham gia xây dựng khung pháp lý tài sản số

Tối 29-3, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 0,8%, lên trên 66.800 USD.

Một số đồng tiền số khác cũng nhích lên nhưng mức tăng không đáng kể. Ethereum tăng 0,3% lên 2.002 USD; BNB tăng 0,2% lên 612 USD; XRP gần như đi ngang với mức tăng 0,02%, đạt 1,3 USD. Ngược lại, Solana giảm nhẹ 0,4%, xuống còn 82,5 USD.

Theo CoinGecko, tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi nhà đầu tư chờ phản ứng của các tài sản rủi ro sau khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục là biến số lớn. The Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án cho khả năng triển khai lực lượng trên bộ tại Iran, với thời gian có thể kéo dài nhiều tuần.

Kế hoạch bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm và bộ binh, nhưng chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump có phê duyệt hay không.

Các kịch bản được nhắc đến chủ yếu là những đợt tấn công giới hạn vào đảo Kharg và các khu vực ven biển gần Strait of Hormuz.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.809 USD Nguồn: OKX

Đây được đánh giá là các chiến dịch quy mô nhỏ, không phải tấn công toàn diện, trong bối cảnh xung đột đã kéo dài sang tuần thứ năm.

Ở chiều khác, nỗ lực hòa giải vẫn đang được thúc đẩy. Theo Associated Press, các bên trung gian đã nhóm họp tại Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, dù giao tranh vẫn tiếp diễn và hai bên tiếp tục gây sức ép lên các tuyến năng lượng quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Bitcoin gần như đi ngang trong cuối tuần, dao động quanh vùng 66.500 USD sau khi từng giảm dưới 69.000 USD trong tuần trước.

Diễn biến này phản ánh xu hướng quen thuộc: khi căng thẳng gia tăng, thị trường tiền số thường chịu áp lực do nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các tài sản rủi ro.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX Nguồn: VGP

Tại buổi tiếp giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tài chính bang California Fiona Ma và làm việc với một số doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư tại Việt Nam ở Mỹ mới đây, bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX bày tỏ mong muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ - tài chính tại Việt Nam; đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm đa quốc gia về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững.

Đồng thời, bà mong muốn mở rộng hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam và cam kết mang các tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế để cùng Việt Nam đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) trở thành điểm đến an toàn và minh bạch cho dòng vốn.