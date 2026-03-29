Biến động nhiên liệu: Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn phải bảo đảm chắc chắn nguồn dầu thô

Ngày 29/3, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn về đảm bảo an ninh năng lượng.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Kazutaka Yamato - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - cho biết nhà máy hiện cung cấp khoảng 40% nhu cầu xăng dầu cả nước, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị tại Trung Đông và gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz đã buộc doanh nghiệp phải khẩn trương tìm kiếm nguồn dầu thô thay thế ngoài Kuwait.

Ông Kazutaka Yamato - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn - báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Nhung

Theo ông Kazutaka Yamato, ngay khi tình hình leo thang, nhà máy đã kích hoạt chế độ quản trị khủng hoảng, huy động các bộ phận làm việc liên tục ngày đêm để duy trì vận hành ổn định.

“Hiện công ty đang phối hợp với Tổng công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) nghiên cứu phương án sử dụng tàu treo cờ Việt Nam để vận chuyển dầu thô từ Kuwait, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn cung từ các thị trường khác. Do điều kiện thị trường thắt chặt, nhiều nhà cung cấp yêu cầu thanh toán trước hoặc siết tín dụng, khiến chi phí vốn tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho hoạt động thu mua dầu thô”, Tổng giám đốc Kazutaka Yamato cho hay.

Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng đây có thể là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, tác động trực tiếp đến Việt Nam, quốc gia vẫn phụ thuộc khoảng 70% vào nguồn nhập khẩu dầu thô và sản phẩm.

Theo ông Hùng, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động lớn. Nhập khẩu dầu thô và sản phẩm của Việt Nam khoảng 70%, trong đó dầu thô 40%, sản phẩm 30%. Thực chất 70% này đều chịu ảnh hưởng từ Trung Đông, nên cần nâng cao nhận thức để xác định rủi ro trong quản trị khủng hoảng, từ Chính phủ, bộ ngành đến doanh nghiệp.

Quyền Bộ trưởng Công Thương đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) cùng các đối tác và Công ty liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn, sau một tháng ứng phó với khủng hoảng, cần đánh giá lại, rút kinh nghiệm để quản trị rủi ro lớn nhất là phụ thuộc vào một nguồn dầu thô. Sau thời gian vận hành và ứng phó vừa qua, cần nhận diện rõ hơn; xử lý về cấu hình công nghệ như đã làm, để có thể chế biến các nguyên liệu trung gian, kể cả dầu nhẹ với tỷ lệ khác nhau.

Trong bối cảnh khủng hoảng, cần áp dụng cơ chế quản trị linh hoạt, phân cấp mạnh cho người có năng lực, trực tiếp là Tổng Giám đốc và ban điều hành, để quyết định nhanh các vấn đề vận hành liên tục; cần cập nhật và xây dựng các kịch bản theo từng cấp độ, chuẩn bị nguồn lực để ứng phó và bảo đảm hoạt động nhà máy.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn phải bảo đảm chắc chắn nguồn dầu thô. Nếu không chủ động, các doanh nghiệp đầu mối sẽ rơi vào thế bị động, trong khi việc mua bổ sung không hề dễ dàng, “không phải có tiền là mua được ngay”.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được yêu cầu phải thông báo kế hoạch cung ứng cho các đầu mối trước từ 1-2 tuần, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương để phục vụ điều hành. Đây là yêu cầu mang tính điều hành thị trường rõ nét, nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Vụ Dầu khí và Than chủ trì theo dõi nguồn cung, sản lượng nhà máy, cập nhật để điều hành; hỗ trợ NSRP trong làm việc với đối tác nước ngoài, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành bảo đảm nguồn dầu thô từ Trung Đông. Đặc biệt, kiến nghị giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu trung gian về 0% là chính đáng, cần tiếp tục thúc đẩy đưa vào nghị định mới.