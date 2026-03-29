Tập đoàn Thiên Long có động thái gây chú ý

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc góp vốn thành lập công ty mới, thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam.

Pháp nhân mới được thành lập có tên gọi là Công ty CP Đầu tư EverTrust, có trụ sở chính đặt tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Lĩnh vực hoạt động chính của EverTrust bao gồm tư vấn quản lý kinh doanh và các hoạt động tư vấn quản lý khác.

Thiên Long sẽ góp 144,9 tỷ đồng, tương đương với 14,49 triệu cổ phần và chiếm 99,94% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư EverTrust. Quyết định lập pháp nhân mới nhằm triển khai định hướng tái cấu trúc lại số cổ phần mà Tân Lực Miền Nam đang sở hữu tại Công ty CP Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC).

Mục tiêu của lộ trình này là hướng đến việc trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển nhượng số cổ phần tại PNC theo chủ trương đã được thông qua từ đầu tháng 2/2026. Đáng chú ý, Thiên Long mới thực hiện thương vụ thâu tóm PNC vào tháng 6/2025.

Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị TLG - được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư EverTrust.

Ông Nguyễn Đình Thứ - Giám đốc Tân Lực Miền Nam - được cử làm người đại diện theo ủy quyền của Tân Lực Miền Nam để quản lý toàn bộ phần vốn góp tại EverTrust.

Trước đó, Tập đoàn Thiên Long cũng công bố quyết định thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty liên kết. Theo đó, TLG thống nhất chủ trương giải thể Công ty CP Clever World và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện việc này.

Tập đoàn Thiên Long giao ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam tại Clever World - chủ động phê duyệt các tài liệu liên quan.

Thiên Long cũng quyết định chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Pega Holdings. TLG sẽ tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 4 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ đang sở hữu cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 35 tỷ đồng.

Tương tự, Hội đồng quản trị Searefico (mã chứng khoán: SRF) vừa thông qua việc thoái toàn bộ 48% vốn còn nắm giữ tại Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh Á Châu (Arico) nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Searefico sẽ chuyển nhượng 13.530.479 cổ phần phổ thông, tương đương 48,6% vốn điều lệ của Arico cho đối tác chiến lược là Hoshizaki Southeast Asia Holdings Pte. Ltd. Theo báo cáo tài chính, giá trị sổ sách khoản đầu tư vào Arico tại ngày 31/12/2025 là hơn 148 tỷ đồng.

Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) công bố quyết nghị về việc thông qua góp vốn thành lập công ty để triển khai dự án Khu đô thị Nam Tiến 2. Theo đó, SGR góp hơn 258 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 45% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân - có vốn điều lệ hơn 573 tỷ đồng.

Hồi tháng 1, SGR cũng thông qua việc góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân, nhằm triển khai dự án khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, SGR góp 64% trong tổng số vốn điều lệ xấp xỉ 530 tỷ đồng vốn điều lệ Công nghệ số Vạn Xuân.