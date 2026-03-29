"Ông lớn" dầu khí Việt Nam liên tiếp báo tin vui

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu áp lực từ xung đột Trung Đông, Việt Nam đang tăng tốc sản xuất trong nước nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Theo số liệu từ báo Nhân Dân, trong quý I/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khai thác khoảng 2,63 triệu tấn dầu thô, vượt 10,4% kế hoạch và tăng 10,2% so với cùng kỳ . Trong đó, sản lượng khai thác trong nước tăng 11,5%, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy lọc dầu .

Ở khâu chế biến, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – đang duy trì mức hoạt động rất cao. Theo TTXVN, nhà máy hiện vận hành quy đổi trung bình khoảng 123,5% công suất, với nhiều phân xưởng chính đều vượt mức thiết kế .

Dung Quất có công suất thiết kế khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 148.000 thùng/ngày, và hiện cung cấp khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước . Việc vận hành vượt công suất trong thời gian dài giúp gia tăng đáng kể nguồn cung nội địa, giảm áp lực nhập khẩu.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu sản xuất và cung ứng khoảng 8,3 triệu tấn sản phẩm, cao hơn gần 28% so với công suất thiết kế – mức cao nhất kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động . Riêng trong quý II, nhà máy dự kiến tiếp tục vận hành ổn định ở mức khoảng 123% công suất, tương đương sản lượng trên 2 triệu tấn sản phẩm.

Song song với việc tăng công suất, BSR cũng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp ưu tiên các mặt hàng tiêu thụ lớn như xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay, đồng thời tăng cường phối trộn để nâng sản lượng xăng cung ứng ra thị trường.



Ở cấp độ toàn hệ thống, sản lượng xăng dầu của Petrovietnam (không bao gồm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn) trong quý I/2026 tăng 8,4% so với cùng kỳ và vượt gần 11% kế hoạch quản trị . Điều này phản ánh hiệu quả của việc tối ưu vận hành chuỗi từ khai thác đến chế biến.

Ngoài ra, các đơn vị thượng nguồn như PVEP và Vietsovpetro tiếp tục duy trì khai thác ổn định, bảo đảm nguồn dầu thô cho các nhà máy trong nước . Đây là yếu tố quan trọng giúp các nhà máy như Dung Quất có thể duy trì công suất cao trong thời gian dài.

Những kết quả tích cực từ sản xuất xăng dầu chỉ là một phần trong bức tranh chung của Petrovietnam. Thời gian gần đây, Tập đoàn liên tiếp ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh chủ lực đều vượt kế hoạch, từ khai thác dầu thô đến chế biến và cung ứng nhiên liệu. Đà tăng trưởng ổn định không chỉ góp phần củng cố an ninh năng lượng, mà còn tạo thêm dư địa cho nền kinh tế duy trì nhịp vận hành trong giai đoạn nhiều biến động.