CTCK gọi tên “siêu cổ phiếu” tăng trưởng vượt trội từ kết quả kinh doanh quý 2/2024

Báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán Mirae Asset cho biết, bức tranh kết quả kinh doanh quý 2/2024 nhìn chung có sự cải thiện và phân hóa giữa các nhóm ngành. Tuy rằng, số lượng nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương ít hơn so với quý 1/2024, nhưng tốc độ tăng trưởng LNST toàn thị trường cao hơn.

Theo dữ liệu FiinPro, ghi nhận tổng LNST quý 2/2024 tăng trưởng 26% so với cùng kỳ và cao hơn so với mức tăng trong quý 1/2024 (+21,5%), nhưng thấp hơn đáng kể so với mức tăng của quý 4/2023 (+56,6%). Lợi nhuận sau thuế của nhóm Phi tài chính tăng mạnh hơn Tài chính trong quý 2/2024 với mức tăng lần lượt 32,9% và 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ghi nhận nhóm ngành tăng gồm: Bán lẻ (+1.403,3%), Viễn thông(+443,1%), Du lịch và giải trí (+406,2%), Tài nguyên cơ bản (+278.7%), Ô tô vàphụ tùng (+139,3%), Hóa chất (+54,6%), Hàng cá nhân và gia dụng (+34.8%),Công nghệ thông tin (+24,1%), Ngân hàng (+21,6%), Bất động sản (+15,5%),Xây dựng và vật liệu (+15,0%), Hàng & Dịch vụ công nghiệp (+11,5%), Bảo hiểm(+11,1%), Thực phẩm và đồ uống (+8,7%), Dịch vụ tài chính (+2,9%).

Nhóm ngành giảm gồm: Dầu khí (-9,9%), Y tế (-10,7%), Truyền thông (-11,3%),Tiện ích (-19,5%).

Bên cạnh đó, MASVN đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến không quá lạc quan trong quý 2/2024, khi rơi vào đà giảm vào tháng 4, hồi phục vào tháng 5 và gần như đi ngang trong tháng 6. Ghi nhận phiên giao dịch cuối cùng tháng 6,VN-Index đạt 1.245,32 điểm, giảm -1,3% so với tháng 5, nhưng vẫn giữ đượcmức tăng 10,21% so với cuối năm 2023.

Tính đến hết ngày 30/6/2024 giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 5,08 triệu tỷ đồng, tương đương 50,26% GDP năm 2023 (GDP theo giá hiện hành),giảm 1,11% so với tháng 5/2024 và tăng hơn 11,58% so với cuối năm2023, chiếm hơn 93,46% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thịtrường.

Lọc "siêu cổ phiếu"

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 2/2024, nhóm phân tích tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

Trong đó, các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành mang tính ổn định như thực phẩm, bảo hiểm là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra, nhóm ngành triển vọng, có câu chuyện hồi phục như may mặc, bán lẻ, công nghệ, vật liệu xây dựng cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Ngoài ra, MASVN đánh giá và chọn lọc cổ phiếu dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu có thanh khoản.

Mirae Asset khuyến nghị 28 cổ phiếu nhóm "Super" - "siêu cổ phiếu" với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 2/2024 lớn hơn biên lợi nhuận gộp quý 1/2024 và cùng lớn hơn biên lợi nhuận gộp năm 2023.

Có thể kể tới là các doanh nghiệp thuộc nhóm thực phẩm PAN, VNM; bán lẻ MWG; Công nghệ VGI, FOX, hay thép NKG, HPG, HSG,…

Đồng thời, đội ngũ phân tích cũng đưa ra danh sách 11 cổ phiếu "Good" - tốt với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 2/2024 lớn hơn biên LNG quý 1/2024, gồm các cổ phiếu nhóm bất động sản SZC, TIP; xăng dầu GAS; bán lẻ PET; điện POW; vật liệu xây dựng NTP,…