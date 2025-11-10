CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu có nền tảng tốt, định giá rẻ và lợi nhuận quý 4 dự kiến khả quan

Trong tháng 10/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong vùng 1.620 – 1.690 điểm.

Dù VN-Index có thời điểm vượt lên gần mốc 1.800 điểm, áp lực chốt lời mạnh tại vùng đỉnh lịch sử đã khiến chỉ số đảo chiều giảm, hiện lùi về quanh 1.600 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng 13% so với tháng trước, phản ánh dòng tiền vẫn hoạt động tích cực, dù biên độ dao động mở rộng và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 24.000 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, gây sức ép nhất định lên chỉ số.

Bước sang tháng 11/2025, Agriseco Research nhận định VN-Index nhiều khả năng vẫn trong xu hướng đi ngang, với các nhịp tăng giảm đan xen trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 nhìn chung tích cực, tạo nền tảng cho kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong quý IV và cả năm 2025. Diễn biến này cho thấy thị trường đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn khi đà cải thiện lợi nhuận lan tỏa sang nhiều nhóm ngành ngoài tài chính.

Cùng với đó, bối cảnh vĩ mô vẫn thuận lợi khi mặt bằng lãi suất duy trì thấp, tín dụng tăng tốc, chính sách tài khóa và tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3–8,5% trong năm 2025. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý rủi ro đến từ áp lực bán ròng của khối ngoại và biến động tỷ giá tự do.

Trên cơ sở đó, Agriseco Research đưa ra danh mục khuyến nghị tháng 11/2025 gồm một số cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng lợi nhuận quý IV tích cực.

Gemadept (GMD): Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 với công suất 800.000 TEUs đã vận hành thử từ cuối tháng 9 và chính thức khai thác từ quý IV/2025, sớm hơn kế hoạch một năm, giúp nâng công suất toàn hệ thống thêm 60%. Ở phía Nam, dự án Gemalink 2A với vốn đầu tư gần 200 triệu USD dự kiến bổ sung thêm 600.000 TEUs/năm từ 2027, tăng 50% công suất, hiện doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục pháp lý. Giá dịch vụ cảng nước sâu tăng 5–10% trong quý III, hỗ trợ lợi nhuận, và có thể tiếp tục tăng trong năm 2026. Ngoài ra, GMD kỳ vọng ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn mảng cao su trong năm tới.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC): Hoạt động cho thuê khu công nghiệp tăng tích cực với hơn 15 ha được cho thuê tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh trong quý III, nâng tổng diện tích cho thuê 9 tháng đầu năm lên hơn 200 ha, tập trung ở Hưng Yên, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Tràng Duệ 3 và Quế Võ 2 mở rộng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại NOXH thị trấn Nếnh và KĐT Tràng Duệ dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Với hơn 6.000 ha quỹ đất hiện có và kế hoạch mở rộng thêm 2.500 ha khi hoàn thiện hạ tầng, KBC sở hữu nền tảng vững chắc để duy trì tăng trưởng dài hạn.

CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Khang Điền (KDH): Doanh số bán bất động sản giai đoạn 2025–2026 dự kiến tăng cao, chủ yếu nhờ các dự án Gladia và Solina. Tính đến 30/9/2025, hàng tồn kho đạt 23.086 tỷ đồng, tập trung tại các dự án Tân Tạo, Gladia, Solina, Phong Phú 2 và KCN Lê Minh Xuân 3 mở rộng – đều là các dự án có tiềm năng tăng giá, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn cho KDH.

CTCP Phú Tài (PTB): Mảng gỗ duy trì tăng trưởng tích cực bất chấp khó khăn về thuế quan. Nhờ sở hữu chứng chỉ FSC – tiêu chuẩn quốc tế về nguồn gốc gỗ hợp pháp và sản xuất bền vững, PTB có lợi thế tiếp cận các thị trường khó tính như EU và Nhật Bản để dần thay thế thị trường Mỹ. Định giá hiện tại của PTB đang ở mức hấp dẫn với P/B 1,1 lần và P/E 7,5 lần – thấp hơn đáng kể so với trung bình lịch sử, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn khả quan.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Triển vọng mảng cơ khí – xây lắp (M&C) bứt phá nhờ các gói thầu EPCI 1, 2 và 3 tại Lô B với tổng giá trị hợp đồng khoảng 1 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, phục vụ mục tiêu đón dòng khí đầu tiên năm 2027. Mảng FSO/FPSO duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ hợp đồng dài hạn, trong khi hai dự án lớn Lạc Đà Vàng và Lô B khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung đáng kể lợi nhuận cho PVS.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank): Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh nhờ tăng trưởng tín dụng trên 30%. Chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 3,51% – mức thấp nhất kể từ năm 2021, so với 4,2% cuối năm 2024. VPBank được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong quý cuối năm khi tín dụng mở rộng và chi phí vốn duy trì ở mức thấp.