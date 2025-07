Cứ 4 phút lại có một người học tại Việt Nam đăng ký khóa học về GenAI trên Coursera

Ông Greg Hart, Giám đốc Điều hành của Coursera

Tập đoàn Coursera (NYSE: COUR), nền tảng học tập trực tuyến hàng đầu thế giới, vừa công bố loạt sáng kiến mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thực tế của người học cũng như các tổ chức giáo dục trong nước.

Việc học trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Hiện nay, Coursera ghi nhận hơn 1,8 triệu người dùng đăng ký học tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 22% mỗi năm. Đáng chú ý, nhu cầu học về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đang bùng nổ, với hơn 152.000 lượt ghi danh – tăng tới 400% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, trong năm 2025, cứ mỗi 4 phút lại có một người học tại Việt Nam đăng ký một khóa học liên quan đến chủ đề GenAI trên Coursera.

Ông Greg Hart, Giám đốc Điều hành của Coursera trả lời báo chí cùng các đối tác tại họp báo.

Những sáng kiến này bao gồm việc ra mắt hơn 3.000 khóa học có bản dịch tiếng Việt và tích hợp các tính năng mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa và tăng tính tương tác trong quá trình học.

Hiện hơn 3.000 khóa học phổ biến trên Coursera hiện đã có phụ đề tiếng Việt. Các khóa học này bao gồm những cái tên nổi bật như The Science of Well-Being (Đại học Yale), Introduction to Social Media Marketing (Meta) và Prompt Engineering for ChatGPT (Đại học Vanderbilt). Người học có thể tiếp cận toàn bộ nội dung, bài đọc, video, bài kiểm tra và thảo luận nhóm hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Bên cạnh đó, Coursera ra mắt Coursera Coach, một trợ lý học tập AI, giúp cá nhân hóa quá trình học tập và tương tác ở quy mô lớn. Coach có khả năng cung cấp phản hồi cá nhân hóa, tóm tắt bài giảng, trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt, đồng thời hỗ trợ người học định hướng nghề nghiệp, xác định kỹ năng cần thiết và đề xuất lộ trình học tập phù hợp.

Tính năng Coach Dialogue cho phép giảng viên thiết kế hoạt động học tập tương tác theo phương pháp Socratic, tùy chỉnh mục tiêu và phong cách giảng dạy dựa trên các chuẩn sư phạm và nội dung có sẵn trên Coursera.

Một công cụ đáng chú ý khác là Course Builder – nền tảng xây dựng khóa học tích hợp AI giúp các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ thiết kế khóa học theo nhu cầu nội bộ. Hệ thống này có thể tự động tạo cấu trúc khóa học, mô tả, tài liệu học tập, bài tập và bảng thuật ngữ dựa trên nội dung từ các đối tác quốc tế và chuyên gia nội bộ.

Coursera cũng giới thiệu bộ công cụ GenAI, bao gồm: chấm điểm hỗ trợ bởi AI (AI-Assisted Grading), giám sát thi và trình duyệt khóa (Proctoring và Lockdown Browser), cùng kiểm tra vấn đáp bằng AI (AI-based Viva Exams). Những công cụ này giúp các cơ sở giáo dục nâng cao độ tin cậy và giá trị của các bài kiểm tra và chứng chỉ trực tuyến.

Ông Greg Hart, Giám đốc Điều hành của Coursera, chia sẻ: "Với những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số và đổi mới giáo dục, Việt Nam đang thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng trong khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Việt Nam để hiện thực hóa khát vọng này, bằng cách mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng cao cho người Việt".