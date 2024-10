Cụ bà 100 tuổi vẫn lái xe, làm việc 50 giờ/tuần tiết lộ bí quyết sống thọ: Kiêng 2 loại đồ ăn là khoái khẩu của nhiều người

Ở tuổi 100, bà Miriam Todd vẫn làm việc ít nhất 50 giờ/tuần tại cửa hàng đồ nội thất của gia đình ở Stratford, Mỹ. Công việc của bà là phụ trách ghi sổ kế toán, hỗ trợ khách hàng và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Sinh ngày 11/6/1924, cụ bà này cho biết không có kế hoạch nghỉ hưu. Bà sẽ tiếp tục điều hành cửa hàng này cùng con trai và các cháu cho đến khi sức khoẻ không cho phép.

Bà Miriam Todd (ở giữa) vừa đón sinh nhật tròn 100 tuổi bên gia đình .

Theo Today, Miriam Todd bắt đầu làm việc tại cửa hàng do bố mẹ mình sáng lập vào những năm 1940. Sau khi kết hôn, bà quay về với công việc chính là nội trợ cho đến năm 1975. Kể từ đó, bà lại tiếp tục với công việc ở cửa hàng nội thất.

Chia sẻ với phóng viên của tờ Today, cụ bà này cho biết nhiều người mong muốn được nghỉ hưu ở tuổi 60 hoặc sớm hơn. Song bản thân bà lại không vui khi không làm công việc gì. “Chồng tôi buộc phải nghỉ hưu do sức khoẻ không cho phép. Tôi thấy ông ấy vui và tận hưởng cuộc sống hưu trí. Nhưng tôi sẽ không vui khi ở nhà cả ngày như vậy”, bà Todd nói.

Hiện cụ bà này vẫn lái xe, đi mua sắm, và nấu ăn hàng ngày dẫu đã bước sang tuổi 100. 2 năm trở lại đây, bà đang sống với con trai của mình.

Bà Miriam Todd vẫn làm nhiều công việc quan trọng tại cửa hàng nội thất của gia đình.

Người phụ nữ trăm tuổi này cho biết may mắn có sức khỏe tốt và chưa phải đối mặt với các căn bệnh nguy hiểm nào như ung thư hay bệnh tim. Bà thừa nhận, ngoài việc phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để điều trị thoái hoá điểm vàng. Trong 3 năm trở lại đây, bà chưa từng phải đi khám bác sĩ.

Chính sự khỏe mạnh và minh mẫn đó, bà Todd luôn nhận được những câu hỏi về bí quyết sống thọ. Một số bác sĩ đã ghi nhận di truyền là nguyên nhân khiến bà Todd đạt được số tuổi 100. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại không đồng tình với quan điểm này. “Điều đó không đúng. Bởi vì nếu tôi không chăm sóc sức khỏe, lạm dụng các chất kích thích, tôi sẽ không sống lâu được như vậy. Tôi nghĩ bí quyết để tôi kéo dài số tuổi của mình đó là nhờ chế độ ăn uống bổ dưỡng”.

Về chế độ ăn uống của mình, bà Todd cho biết tập trung vào 2 điều:

Không ăn đồ chiên rán và đồ ăn nhanh

Các thực phẩm chiên rán luôn có hương vị kích thích vị giác khiến chúng ta mê mẩn. Tuy nhiên, chúng dễ làm tăng các gốc tự do trong cơ thể từ đó đẩy nhanh quá trình oxy hoá và làm lão hoá các tế bào. Bên cạnh đó, lượng chất béo lớn trong đồ chiên rán còn làm chậm quá trình trao đổi chất, gây ảnh hưởng đến nội tiết và khiến cơ thể bạn già đi nhanh chóng.

Còn với đồ ăn nhanh, nghiên cứu năm 2022 từ ĐH Navarra cũng cho thấy thức ăn nhanh có thể khiến cơ thể lão hoá nhanh hơn, tăng nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.

Trong nghiên cứu của Viện Tiểu đường, Tiêu hoá và Bệnh thận Quốc gia Anh, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát 2 nhóm tình nguyện viên ăn chế độ tương tự nhau để bổ sung calo, đường, chất béo, chất xơ và các chất dinh dưỡng đa lượng. Điểm khác là một nhóm sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, nhóm còn lại ăn đồ ăn chưa qua chế biến. Kết quả cho thấy những người sử dụng thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, huyết áp và bệnh tim mạch cao.

Một nghiên cứu của ĐH Michigan đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature thống kế được: Ăn một chiếc xúc xích có thể làm giảm 36 phút tuổi thọ, thịt xông khói lấy đi 26 phút tuổi thọ của người khỏe mạnh, mỗi chiếc bánh hamburger rút ngắn 8,8 phút tuổi thọ…

Chính vì lý do này, bà Todd chủ yếu tự mua thực phẩm về nấu và chế biến theo cách luộc hoặc hấp.

Sử dụng nhiều trái cây và rau quả mỗi ngày

Kết quả một nghiên cứu của ĐH Harvard cho biết trái cây và rau xanh là những thực phẩm giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh mãn tính, chẳng hạn như ung thư, bệnh tim và các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh khuyến cáo mọi người nên ăn 5 phần trái cây và rau quả mỗi ngày. Đây đều là những thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và hydrat hóa, đồng thời cũng có nhiều polyphenol giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, sức khoẻ lao bộ và sức khoẻ tổng thể.

Nghiên cứu do ĐH Queen’s University Belfast (Ireland) đã phân tích dữ liệu từ hơn 126.000 người Anh trưởng thành trong khoảng 10-12 năm. Kết quả cho thấy những người theo chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả đã giảm 16% tỷ lệ tử vong về tổng thể, giảm 8% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và 7% tử vong do ung thư.

Chú trọng trong việc bổ sung rau củ quả vào bữa ăn hàng ngày, ngoài việc mua thực phẩm tươi tại siêu thị, bà Todd còn tự trồng cà chua, ớt chuông, dưa chuột, bí vàng và bí xanh.