Cụ bà 102 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhờ 1 củ, 1 nước sẵn ở chợ Việt: Giá chỉ từ vài nghìn đồng

Cụ bà Ngô Vân Nam ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) 102 tuổi nhưng vẫn nói chuyện rành mạch, sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Cụ Ngô có 4 người con gái, chồng đã qua đời 20 năm trước nên bà sống cùng các con trong đại gia đình. Ngày còn trẻ cụ Ngô Vân Nam rất thích làm việc, chăm chỉ lao động mà không è dè bất kỳ công việc nào.‏

‏Cụ bà này thường thức dậy lúc 8h sáng và đi ngủ lúc 7h tối, hàng ngày vẫn làm việc nhà và duy trì nhiều thói quen sinh hoạt tốt. Bà Ngô rất chú trọng vệ sinh cơ thể, lau mặt nhiều lần và chải tóc 10 phút mỗi sáng. Việc chải tóc đều đặn giúp thúc đẩy lưu thông máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch não và suy giảm trí nhớ ở người già.

Cụ bà Ngô Vân Nam

‏Cụ bà 102 tuổi không kén ăn, thường ăn cháo vào bữa sáng và ăn cùng gia đình trưa, tối các món nhẹ bụng. Điều đặc biệt trong chế độ ăn uống là cụ Ngô mỗi ngày đều ăn 1-2 củ khoai lang, có thể ăn thay cơm và uống trà xanh mỗi ngày. Thói quen ăn uống này cụ Ngô đã duy trì hàng chục năm qua và được các bác sĩ đánh giá cao bởi đây đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

‏Khoai lang ‏

‏Theo bác sĩ Chu Á Cầm, Giám đốc Khoa Y học cổ truyền Trung Quốc của Bệnh viện Nhân dân Hải Ninh (Chiết Giang, Trung Quốc), thói quen ăn khoai lang có liên quan đến tuổi thọ và sức khỏe cụ Ngô Vân Nam. Khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, hầu như không có chất béo và cholesterol. Các chất kali, beta-carotene, axit folic, vitamin C và B6 trong khoai lang đều giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.‏

‏Chuyên gia dinh dưỡng Asako Miyashitan cho biết khoai lang là một trong những thực phẩm được người Nhật ưa chuộng đế sống lâu và khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu cho thấy khoai lang có thể giảm lượng đường trong máu, cung cấp dưỡng chất để cơ thể chống lại lão hóa.‏

‏Khoai lang chứa nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa và giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Loại củ này cũng giàu vitamin A góp phần làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa beta-carotene có trong khoai lang được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, theo một phân tích tổng hợp năm 2016. Đó là bởi chất chống oxy hóa này có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.‏

‏Trà xanh ‏

‏Bác sĩ Chu Á Cầm cũng đánh giá cao thói quen uống trà xanh của cụ bà 102 tuổi. Bác sĩ chỉ ra kết quả từ khảo sát những người có tuổi thọ trên 100 tuổi ở Nhật Bản cho thấy 80% có thói quen uống trà và 40% trong số đó thừa nhận mình nghiện trà. Một nghiên cứu từ Nhật cũng chỉ ra những người uống 5 cốc trà trở lên có nguy cơ tử vong thấp hơn người không uống.‏

‏Trà xanh dồi dào chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và nổi bật với khả năng chống viêm, cải thiện huyết áp cũng như giảm cholesterol "xấu". EGCG của trà xanh đã được chứng minh có tác dụng ức chế sự phát triển các khối u trong khi đó chất polyphenol trong trà có khả năng chống lão hóa mạnh gấp 18 lần so với vitamin E.

‏

‏Theo bác sĩ Cổ Đông Phong của Viện Khoa học Y tế Trung Quốc, càng uống trà lâu thì lợi ích cho cơ thể càng nhiều. Tiến sĩ Cổ cho biết, trong một nghiên cứu với hơn 4.200 người tham gia, những người uống trà xanh ít nhất 8 năm sẽ giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm 56% nguy cơ bị đột quỵ.‏

‏Ngoài ra, trà xanh còn đem đến nhiều tác dụng tích cực về mọi mặt cho sức khỏe như cải thiện khả năng miễn dịch, giảm khả năng mắc bệnh Parkinson và ngăn ngừa tiểu đường.‏

‏Theo bác sĩ Chu Á Cầm, các thói quen của cụ Ngô Vân Nam rất dễ học hỏi, ai cũng có thể áp dụng để tăng cường sức khỏe, góp phần kéo dài tuổi thọ.

Theo Toutiao, EverydayHealth‏