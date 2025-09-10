Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 72 tuổi mang 120 triệu đồng đến công an xã nhờ chuyển cho "công an rởm"

10-09-2025 - 06:45 AM | Xã hội

Rút tiền ở ngân hàng về, cụ bà 72 tuổi mang đến trụ sở công an xã nhờ hướng dẫn chuyển vào tài khoản cho một người tự xưng là "cán bộ công an"

Ngày 9-9, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo số tiền lớn của một cụ bà 72 tuổi sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, sau khi rút tiền ở ngân hàng về, nạn nhân đã mang đến trụ sở công an xã nhờ hướng dẫn chuyển tiền cho "công an rởm".

Cụ bà 72 tuổi mang 120 triệu đồng đến công an xã nhờ chuyển cho "công an rởm"- Ảnh 1.

Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên tuyên truyền đến bà N.T.L. thủ đoạn của bọn tội phạm

Theo đó, chiều 4-9, bà N.T.L. (SN 1953, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) mang theo 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của một người tự xưng là cán bộ công an.

Bà L. cho biết trước đó bà nhận được điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ công an. Trong cuộc nói chuyện, người này yêu cầu bà L. phải chuyển tiền để "làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2". Nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh và vô hiệu hóa toàn bộ sổ tiết kiệm. Đối tượng còn yêu cầu bà L. không được tiết lộ với ai.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, Công an xã Vũ Quý đã kiên trì giải thích, động viên bà L. và kịp thời liên hệ người thân, đưa nạn nhân đến ngân hàng gửi, giữ lại số tiền, tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Theo Tr. Đức

Người lao động

