Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ bà che mặt khóc như mưa khi cháu gái lấy chồng, dân mạng muốn khóc theo

| | Sống

Cụ bà che mặt khóc như mưa khi cháu gái lấy chồng, dân mạng muốn khóc theo

Clip ghi lại khoảnh khắc cụ bà khóc như mưa trong rạp cưới, không nỡ buông tay cho cháu gái đi lấy chồng khiến nhiều cư dân mạng cũng rưng rưng.

Clip bà khóc như mưa trong ngày cưới cháu gái. (Nguồn: @chubeophoto)

Khoảnh khắc gây xúc động đang được lan truyền trên mạng xã hội này được ghi tại một hôn lễ ở Bắc Ninh. Cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy và quệt nước mắt vừa động viên người bà đang khóc nức nở. Cái ôm và động tác xoa vai an ủi của cháu gái khiến bà càng không thể ngừng khóc, liên tục đưa tay lau mắt.

Khi cháu gái dứt ra để đi theo chú rể, bà vẫn ngồi tại chỗ, gục mặt xuống cánh tay tiếp tục nức nở, nghẹn ngào, trong khi những người xung quanh cố gắng dỗ dành.

Đoạn clip với dòng ghi chú “Ngày bà chứng kiến cháu gái đi lấy chồng” thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. Nhiều người xem đồng cảm với tâm trạng của hai bà cháu và xúc động trước tình yêu thương của bà cụ dành cho cháu gái cưng: “Cả đời bà đã chứng kiến cháu từ lúc còn bé tí, rồi đến ngày mặc váy cưới, chuẩn bị về nhà chồng thì cảm xúc dồn lại nên không kìm được. Mong bà thật nhiều sức khỏe để còn chứng kiến cháu hạnh phúc thật lâu”.

“Ngày trước chăm cháu từng chút một, bây giờ cháu lớn, lập gia đình, có một mái ấm riêng thì bà tự hào vì từ hôm nay cháu không còn là cô bé ngày nào nữa”; “Bà chắc đã mong ngày này từ lâu, vậy mà đến lúc cháu mặc váy cưới thật sự thì cảm xúc không thể giữ được”...

Hải Yến bình luận: “Sau này có thể cháu sẽ quên nhiều chi tiết trong đám cưới, nhưng tôi nghĩ hình ảnh bà đứng khóc vì mình hôm nay sẽ là một trong những ký ức mà cháu nhớ mãi. Chắc bình thường, bà cũng giục cháu cưới chồng lắm, nhưng đến ngày đó thì nghẹn ngào xúc động”.

Nhật Anh viết: “Có lẽ bà đang nhớ cả một quãng đường dài từ lúc cháu còn nhỏ đến khi trưởng thành và bước sang một gia đình mới. Khóc vì thương, vì mừng, vì tự hào và cũng vì sợ từ nay cháu sẽ ít có thời gian về nhà hơn. Mong bà luôn gìn giữ sức khỏe để còn chăm chắt nữa ạ”.

- Ảnh 1.

Dân mạng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc bà không nỡ buông tay cháu gái. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người trẻ cũng kể lại kỷ niệm về bà trong ngày cưới của mình. “ Ngày cưới tôi, bà ngoại là người khóc nhiều nhất. Bà nuôi tôi từ nhỏ nên đến lúc tôi mặc váy cưới, cứ nắm tay rồi nói đi lấy chồng thì phải biết giữ gìn hạnh phúc. Tôi còn trêu bà cháu lấy chồng chứ có đi đâu mất đâu mà bà khóc, vậy mà chính tôi cũng khóc theo” Tố Uyên chia sẻ.

Mỹ Anh chia sẻ: “Ngày cưới tôi chẳng khóc chút nào, còn cười từ đầu đến cuối vì nghĩ cuối cùng cũng lấy được người mình yêu. Thế nhưng đến tối, khi khách đã về gần hết, tôi vào phòng thay đồ thì thấy mẹ và bà ngồi mắt đỏ hoe. Mẹ bảo cả ngày không dám khóc trước mặt tôi vì sợ tôi mất vui. Nghe câu đó tôi mới bật khóc theo”.

Không ít bạn trẻ ngậm ngùi kể về nỗi tiếc nuối khi bà không thể có mặt trong ngày trọng đại của đời mình. Quỳnh An tâm sự: “Ngày cưới cũng là ngày tôi nhớ bà nhiều nhất. Bà mất trước đó vài năm, nên lúc mặc váy cưới, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là giá như bà còn sống để nhìn thấy cháu gái ngày hôm nay. Hồi nhỏ bà cứ bảo sau này phải lấy chồng, bà sẽ ngồi hàng đầu để xem cháu mặc váy cưới. Vậy mà đến ngày ấy thật, chiếc ghế dành cho bà lại trống”.

Thành Vũ viết: “Ngày tôi cưới, bố mẹ, anh chị em đều có mặt, chỉ thiếu bà. Bà là người đã chăm tôi từ những ngày còn bé nên tôi luôn nghĩ bà sẽ là người vui nhất khi thấy tôi trưởng thành và lập gia đình. Chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội nói với bà rằng bà ơi, cháu lấy vợ rồi”.

Theo Hoàng Hà

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một phường rộng hơn 23km2 nhưng có tới gần 130.000 người sinh sống: Loạt "ông lớn" liên tiếp tìm đến

Việt Nam có một phường rộng hơn 23km2 nhưng có tới gần 130.000 người sinh sống: Loạt "ông lớn" liên tiếp tìm đến Nổi bật

Giám đốc dự án Vin Nexus Center: Chúng tôi không đặt "trần" giáo dục cho trẻ đặc biệt

Giám đốc dự án Vin Nexus Center: Chúng tôi không đặt "trần" giáo dục cho trẻ đặc biệt Nổi bật

Nhiều người Mỹ, Anh, Trung Quốc… vừa tới Việt Nam, chọn điểm đến là một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Nhiều người Mỹ, Anh, Trung Quốc… vừa tới Việt Nam, chọn điểm đến là một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

00:46 , 30/09/2026
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang cho xây 1 công trình quy mô “lớn nhất Đông Nam Á”: Rót gần 2.000 tỷ đồng, áp dụng công nghệ từ Đức, Italy, Đan Mạch, cam kết điều quan trọng

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang cho xây 1 công trình quy mô “lớn nhất Đông Nam Á”: Rót gần 2.000 tỷ đồng, áp dụng công nghệ từ Đức, Italy, Đan Mạch, cam kết điều quan trọng

00:05 , 30/09/2026
Có 4 đứa con nhưng lúc nằm viện đứa nào cũng bận, tôi tuyên bố 1 việc mà chúng nó tranh nhau sang thăm

Có 4 đứa con nhưng lúc nằm viện đứa nào cũng bận, tôi tuyên bố 1 việc mà chúng nó tranh nhau sang thăm

23:42 , 29/09/2026
Công an điều tra các giao dịch ngân hàng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng: Khởi tố 11 người, tịch thu 500 SIM

Công an điều tra các giao dịch ngân hàng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng: Khởi tố 11 người, tịch thu 500 SIM

23:24 , 29/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên