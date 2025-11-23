Cụ bà miệt mài đèn sách, 75 tuổi tốt nghiệp cử nhân: "Tôi không muốn nuối tiếc điều gì"

Giấc mơ đại học dang dở suốt nửa thế kỷ

Năm 2020, tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), câu chuyện của bà Lý Khởi Quân - 75 tuổi đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Bà vừa nhận được tấm bằng Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học mà bà mong đợi suốt nhiều năm. Giấc mơ đại học bị dang dở hơn nửa thế kỷ đến nay cuối cùng đã trở thành hiện thực, và câu chuyện kiên trì đèn sách của bà khiến nhiều người xem phải thổn thức.

Quay trở lại thời điểm bà Lý 18 tuổi, khi đáng lẽ được bước vào phòng thi đại học, bà lại bất ngờ lâm bệnh nặng và phải bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau đó, bà buộc phải đi làm, còn ước mơ “được vào đại học” trở thành nỗi day dứt mà bà luôn cất giữ trong lòng suốt nhiều thập kỷ.

Khi về hưu ở tuổi 70, bà Lý không chọn nghỉ ngơi mà quyết định theo đuổi lại đam mê văn học. Bà đăng ký hình thức tự học và dự thi chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học, bắt đầu hành trình thực hiện giấc mơ còn dang dở của mình.

(Chương trình tự học thi Đại học ở Trung Quốc cho phép thí sinh tự do chọn ngành và học tập mà không bị giới hạn về độ tuổi, giới tính, dân tộc hay trình độ, và không cần thi tuyển sinh; sau khi đạt yêu cầu trong kỳ thi toàn quốc và hoàn thành tất cả môn học, họ sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.)

Hành trình viết lại giấc mơ ở tuổi 70

Với bà Lý đã bước sang tuổi ngoài 70 thì con đường tự học để thi đại học thực sự đầy thách thức. Tuổi tác khiến thể lực giảm sút, mắt mờ đến mức phải dùng kính lúp mới đọc được sách. Dù vậy, bà vẫn tự đặt cho mình một lịch học vô cùng nghiêm ngặt: Ngoài thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, hầu như toàn bộ thời gian còn lại trong ngày đều dành để nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.

Ảnh minh hoạ

Ngay cả khi phải nhập viện điều trị, bà cũng không bỏ học. Bà kiên trì buổi sáng truyền dịch, buổi chiều sẽ sang phòng bác sĩ đọc sách. Dù tình trạng sức khỏe không tốt, bà chưa từng nản lòng hay bỏ cuộc.

Để hoàn thành chương trình tự học ngành Ngôn ngữ và Văn học, thí sinh phải vượt qua tất cả 12 môn thi, và hành trình đó đối với bà Lý không hề dễ dàng. Bà tham gia kỳ thi đầu tiên vào tháng 4/2015, song trong quá trình ôn luyện, sức khỏe không ổn định khiến bà bỏ lỡ hai lần thi, làm tiến độ bị chậm lại. Dù vậy, bà luôn coi “thất bại là mẹ thành công”, tiếp tục kiên trì ôn luyện mỗi ngày, nắm chắc từng phần kiến thức và liên tục điều chỉnh cách học cho phù hợp.

Sau 5 năm bền bỉ, vào ngày 2/8/2020, bà hoàn thành bài thi cuối cùng. Từ tuổi 70 đến 75, bà đã dùng thời gian, nghị lực và sự kiên trì để thực hiện lời hứa với chính mình.

Tinh thần học tập truyền cảm hứng

“Đời người chỉ sống có một lần, tôi không muốn để bản thân có bất kỳ nuối tiếc nào.”Câu nói của bà Lý khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đã thể hiện rõ tinh thần “còn sống là còn học, còn sức là còn cố gắng” của bà.

Hiện tại, dù đã đạt được giấc mơ vào đại học, bà vẫn không dừng bước. Bà đặt ra mục tiêu mới cho bản thân: sau khi sức khỏe ổn định hơn, bà muốn viết những truyện ngắn dựa trên kinh nghiệm và cảm ngộ từ 75 năm cuộc đời của mình để gửi đăng báo. “Trong đầu tôi lúc nào cũng trào dâng ý tưởng, tôi muốn ghi lại tất cả những câu chuyện ấy.” bà chia sẻ.

Câu chuyện của bà Lý Khởi Quân đã chứng minh rằng: “Tuổi tác không bao giờ là lý do để dừng tiến bước”. Bằng chính hành động của mình, chứng minh rằng việc học không có điểm dừng và lan tỏa một thái độ sống tích cực cho mọi người: còn sống là còn phải dám thử, còn ước mơ thì phải theo đuổi đến cùng.

Tinh thần bền bỉ, giàu nghị lực và không ngừng học hỏi của bà đã trở thành nguồn cảm hứng, tạo động lực cho rất nhiều người.

Theo Baidu