Cụ bà ở Hải Phòng nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 64 triệu đồng: Công an xã kịp thời can thiệp rồi lập chiến công

Bà Nguyễn Thị Tuyết (trú tại xóm 8, thôn Đồn Bối, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng) vừa viết Thư cảm ơn Công an xã Nam Sách vì đã kịp thời hỗ trợ, can thiệp, giúp bà thoát khỏi bẫy lừa đảo.

Trong thư, bà Tuyết viết: Vào khoảng 10h30 ngày 1/8/2025, tôi bị 2 đối tượng gọi điện thoại giả mạo, đe dọa tôi liên quan đến việc vay số tiền 63.986.000 đồng và yêu cầu tôi chuyển tiền cho chúng. Trong lúc hoang mang, tôi đã được lực lượng Công an xã Nam Sách, đặc biệt là Tổ phòng chống tội phạm kịp thời hỗ trợ. Do vậy, đã ngăn chặn được hành vi lừa đảo, tôi không bị thiệt hại gì. Tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng phòng chống tội phạm Công an xã Nam Sách.

Đây là chiến công đầu tiên của Công an xã Nam Sách trong ngày đầu tiên ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động Lễ Kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Qua sự việc trên, Công an xã Nam Sách khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, người dân nên liên hệ trực tiếp với công an địa phương để được hỗ trợ, xác minh thông tin chính xác.

Trước đó, Công an xã Vĩnh Lại (Hải Phòng) đã kịp thời phối hợp với Ngân hàng Agribank Cầu Ràm (Thôn 3, xã Vĩnh Lại) phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một người dân địa phương giữ lại số tiền 260 triệu đồng.

Nạn nhân là ông Trần Quang Nh. (SN 1953, trú tại thôn Đông Tân, xã Vĩnh Lại), bất ngờ nhận cuộc gọi từ một số lạ, trong đó đối tượng giả danh cán bộ công an thông báo ông đang bị điều tra vì liên quan đến một đường dây rửa tiền.

Kẻ lừa đảo yêu cầu ông Nh. chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do chúng cung cấp để "phục vụ điều tra". Hoang mang và lo sợ, ông Nh. lập tức đến Phòng giao dịch Agribank Cầu Ràm để rút 260 triệu đồng - toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình nhằm thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Nhận thấy bất thường, nhân viên ngân hàng nhanh chóng báo tin đến Công an xã Vĩnh Lại để hỗ trợ ngăn chặn.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng