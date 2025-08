Cung cấp giấy báo nợ, người đàn ông được hỗ trợ nhận lại 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản ACB

Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa hỗ trợ anh Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1974, ĐKTT: 236, Nguyễn Đình Chiểu, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau (là người chuyển nhầm tiền) nhận lại số tiền chuyển nhầm là 248.573.000 đồng từ anh Lê Hoàng Thiện, sinh năm 1984, ĐKTT: ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh (là người nhận tiền chuyển nhầm).

Cụ thể, vào ngày 05/7/2025, anh Nguyễn Văn Đạo có sử dụng tài khoản của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, số tài khoản 0772xxxxx chuyển thành công số tiền 248.573.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu, số tài khoản 2006xxxx.

Sau khi nhận được tiền anh Thiện có đến Công an xã Phước Lý trình báo về việc nhận được tiền chuyển nhầm, đến ngày 10/7/2025 anh Đạo có liên hệ đến Công an xã Phước Lý để nhờ tìm giúp người nhận chuyển nhầm tiền.

Công an xã Phước Lý cùng anh Thiện trao trả lại số tiền chuyển nhầm cho anh Đạo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đồng thời thu thập tài liệu do anh Đạo cung cấp (Giấy báo nợ có nội dung chuyển tiền như trên). Công an xã Phước Lý đã hướng dẫn anh Thiện trao trả lại số tiền 248.573.000 đồng cho anh Đạo. Sau khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, anh Đạo đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Phước Lý và anh Thiện đã nhanh chóng giúp anh nhận lại được số tiền.