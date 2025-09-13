Cụ bà yêu cầu rút trước hạn 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, nhân viên LPBank nhìn biểu hiện rồi lập tức báo công an

Lãnh đạo UBND và Công an xã Lục Nam trao tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và Lãnh đạo PGD Ngân hàng LPB Lục Nam.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) cho biết mới đây đã ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo.

Cụ thể, ngày 10/9, trong khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, giao dịch viên tại quầy của Phòng Giao dịch LPBank Lục Nam (Bắc Ninh) đã nhận thấy biểu hiện bất thường của một cụ bà 65 tuổi khi bà yêu cầu rút trước hạn 2 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng để chuyển cho đối tượng tự xưng là công an.

Nhận định đây là dấu hiệu lừa đảo, giao dịch viên đã khéo léo trì hoãn, đồng thời báo cho Công an xã Lục Nam đến xác minh, giúp bảo toàn tài sản cho khách hàng. UBND xã Lục Nam đã ghi nhận và tặng Giấy khen cho PGD và CBNV LPBank Lục Nam.

Tương tự tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, ngày 11/9, một khách hàng lớn tuổi khác cũng được nhân viên PGDBĐ nâng cấp LPBank Nghĩa Đàn và Công an xã Nghĩa Đàn hỗ trợ kịp thời, ngăn chặn việc chuyển 10 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.

Theo LPBank, những hành động kịp thời trên là kết quả của quy trình nghiệp vụ chặt chẽ và tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm mà LPBank luôn đề cao, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, LPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát yêu cầu chuyển tiền "phục vụ điều tra".

Khách hàng cần khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, tống tiền và BÁO NGAY cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để xác minh.

Khách hàng hãy luôn cẩn trọng và liên hệ ngay với LPBank hoặc cơ quan công an khi có bất kỳ nghi ngờ nào.



