Cụ bà yêu cầu rút trước hạn 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, nhân viên LPBank nhìn biểu hiện rồi lập tức báo công an
Nhận định đây là dấu hiệu lừa đảo, giao dịch viên đã khéo léo trì hoãn, đồng thời báo cho Công an xã đến xác minh, giúp bảo toàn tài sản cho khách hàng.
- 12-09-2025Tối 12/9, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank,…đồng loạt khuyến cáo khách hàng
- 12-09-2025Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an triệt phá nhóm cướp tiền điện tử USDT: Phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, tịch thu gần 2 tỷ tiền mặt, 2 xe ô tô, 5 điện thoại
- 12-09-2025Bắt 4 đối tượng vận chuyển vàng thuê qua biên giới Lào Cai
Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) cho biết mới đây đã ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo.
Cụ thể, ngày 10/9, trong khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, giao dịch viên tại quầy của Phòng Giao dịch LPBank Lục Nam (Bắc Ninh) đã nhận thấy biểu hiện bất thường của một cụ bà 65 tuổi khi bà yêu cầu rút trước hạn 2 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng để chuyển cho đối tượng tự xưng là công an.
Đồng thời, LPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát yêu cầu chuyển tiền "phục vụ điều tra".
Khách hàng cần khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, tống tiền và BÁO NGAY cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để xác minh.
Khách hàng hãy luôn cẩn trọng và liên hệ ngay với LPBank hoặc cơ quan công an khi có bất kỳ nghi ngờ nào.
An ninh tiền tệ