Bắt 4 đối tượng vận chuyển vàng thuê qua biên giới Lào Cai

Tang vật gồm 9 miếng vàng (Nguồn: VOV)

Sáng 12/9, Ban chuyên án LC825, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trước đó, lúc 8h05 ngày 4/9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tổ 26, phường Lào Cai, TP Lào Cai), lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp Công an, Hải quan và các đơn vị liên quan bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép kim loại quý từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ đều ở Lào Cai gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (sinh năm 1989, trú tại thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San), Cù Thị Hồng (sinh năm1959, trú tại thôn Tòng Mòn, xã Cốc San), Hoàng Thị Thắm (sinh năm 1984, trú tại tổ 4 Kim Tân, phường Lào Cai), Trần Thị Gái (sinh năm 1961, trú tại tổ 3 Lào Cai, phường Lào Cai).

Tang vật thu giữ là 9 miếng hình chữ nhật màu vàng, cùng kích thước, chiều dài 5,5cm, rộng 3,8cm; một mặt dẹt, một mặt lồi có in nổi hình Đức Phật.

Khai nhận tại cơ quan chức năng, 4 đối tượng cho biết thường xuyên nhận vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam. Thời gian gần đây, nhóm này chuyển sang vận chuyển vàng thuê cho một phụ nữ Trung Quốc (chưa rõ lai lịch), với tiền công 100.000 đồng/khối hình chữ nhật màu vàng trên.

Ban chuyên án đã chỉ đạo đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng trên; thu giữ, niêm phong vật chứng, tiến hành giám định, đồng thời tiến hành mở rộng công tác điều tra, xác minh xử lý vụ việc theo quy định.