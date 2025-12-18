Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng sẽ đóng hàng loạt tài khoản thanh toán trong tháng 12: Khách hàng cần làm gì để tránh mất quyền lợi?

18-12-2025 - 12:45 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ngân hàng này sẽ đóng các tài khoản không có giao dịch trong khoảng thời gian liên tục từ 24 tháng trở lên và có số dư bằng 0.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã phát đi thông báo tới toàn bộ khách hàng về việc thực hiện rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài.

Ngân hàng cho biết, hành động này nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ, đảm bảo an toàn dữ liệu, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và tránh phát sinh các loại phí không cần thiết đối với tài khoản không sử dụng. Đây cũng là bước quan trọng để hạn chế rủi ro gian lận và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Theo đó, từ tháng 12/2025, SHB sẽ thực hiện đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng không có giao dịch trong khoảng thời gian liên tục từ 24 tháng trở lên tính đến thời điểm 30/10/2025 và có số dư bằng 0. Các sản phẩm, dịch vụ đi kèm tài khoản (như thẻ ghi nợ, SMS Banking, dịch vụ Ngân hàng số…) sẽ được đóng đồng thời.

Nếu khách hàng vẫn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản, trong vòng 05 – 10 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải trên website SHB, khách hàng cần thực hiện ít nhất một giao dịch như nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản.

Sau thời hạn trên, nếu không có phát sinh giao dịch, SHB sẽ tiến hành đóng tài khoản và các dịch vụ liên quan theo đúng thỏa thuận.

Trước đó, nhiều ngân hàng khác như Sacombank, MB,... cũng đã tiến hành đóng các tài khoản không hoạt động, không duy trì số dư tối thiểu trong thời gian dài, đồng thời áp dụng các khoản phí duy trì, phí quản lý đối với tài khoản không đáp ứng yêu cầu.

Do vậy, người dùng nên chủ động rà soát lại toàn bộ tài khoản ngân hàng đang sở hữu, đặc biệt là những tài khoản ít hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Trường hợp vẫn muốn giữ tài khoản, khách hàng cần duy trì số dư tối thiểu hoặc thực hiện các giao dịch theo quy định của ngân hàng. Ngược lại, với các tài khoản không còn sử dụng, việc đóng sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro và tránh các khoản phí phát sinh không đáng có trong tương lai.

Linh San

An ninh tiền tệ

