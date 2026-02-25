“Cú đấm thép” 85.000 tỷ nhấn ga tăng tốc, CTCK dự phóng lợi nhuận Hòa Phát có thể tăng trưởng 34% trong năm 2026

Doanh thu thép xây dựng tiếp tục tăng trưởng nhờ sản lượng và giá ﻿ ﻿ bán phục hồi

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), Chứng khoán MB (MBS) dự báo doanh thu từ thép xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ sản lượng và giá bán phục hồi.

Cụ thể, doanh thu nội địa trong giai đoạn 2026-2027 của HPG có thể đạt lần lượt 73.540 tỷ và 80.160 tỷ, tương ứng tăng trưởng 11% và 9% so với cùng kỳ.

Theo MBS, nhu cầu tiêu thụ nội địa tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung BĐS tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhà ở xã hội và giải ngân đầu tư công với động lực đến từ các dự án đường sắt. Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng trong năm nay có thể đạt 5,3 triệu tấn (tương ứng tăng trưởng 7% svck).

Về giá, MBS kỳ vọng giá thép xây dựng có thể phục hồi trong quý 1/2026 nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong mùa cao điểm xây dựng và áp lực từ thép TQ hạ nhiệt trong bối cảnh nước này tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng trong năm 2026. Giá bán năm 2026 dự báo đạt 562 USD/tấn (+5% so với cùng kỳ).

Sản lượng thép HRC dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhờ đóng góp của nhà máy Dung Quất 2

Trong giai đoạn 2026-2027, nhóm phân tích dự phóng doanh thu từ thép HRC của HPG lần lượt đạt mức 105.950 tỷ VND (+55% so với cùng kỳ) và 122.900 tỷ VND (+16% so với cùng kỳ). So với dự báo trước đó, MBS điều chỉnh tăng doanh thu 5% trong 2026 nhờ sản lượng HRC 2026 gia tăng thêm 15% khi HPG chiếm được thị phần từ thép TQ.

Bên cạnh đó, MBS tăng dự báo sản lượng HRC trong 2026 dựa trên việc gia tăng công suất của Dung Quất 2 (tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, dự báo công suất có thể đạt 90% vào năm 2026) và thép nội địa giành được thị phần từ thép TQ nhờ thuế CBPG lên mức 70% từ mức 55% của năm 2025.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đến từ HRC nhập khẩu, các doanh nghiệp thép nội địa có thể được hưởng lợi trong bối cảnh Bộ Công Thương áp thuế CBPG lên tới 35% đối với HRC nhập khẩu và hiện tại đang trong quá trình điều tra đối với HRC khổ rộng. Chứng khoán MB đánh giá khả năng cao Bộ Công Thương có thể ban hành quyết định áp thuế tạm thời trong quý 3/26 nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nội địa. Sản lượng HRC năm 2026 dự kiến tăng 50% so với cùng kỳ.

MBS điều chỉnh giảm dự báo đối với giá thép HRC 9% trong năm 2026 so với dự báo trước đó do áp lực giảm giá từ thép TQ hiện hữu. Sau điều chỉnh, giá HRC 2026-27 dự phóng đạt lần lượt 551 và 568 USD/tấn (+4% /3% svck).

Theo nhóm phân tích MBS, biên LN gộp của HPG sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đạt khoảng 16,2%/16,4% (tương ứng với mức tăng 0,5đ%/0,2đ% svck). Cụ thể hơn, biên LN gộp được hỗ trợ bởi (1) giá thép có thể phục hồi khoảng 4% và 3% trong giai đoạn 2026 – 27 và (2) giá nguyên liệu đầu vào than và quặng đi ngang trong năm 2026 và tăng nhẹ vào năm 2027.

Tựu chung lại, MBS dự phóng tổng sản lượng thép cho cả năm 2026 đạt 14,6 triệu tấn, tăng 23% nhờ đó doanh thu có thể đạt 205.400 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2025. Lợi nhuận ròng 2026 của HPG kỳ vọng đạt 20.780 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 34% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sản lượng và biên LN gộp cải thiện tích cực.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 25/2, cổ phiếu HPG bứt phá 3,5% lên mức 29.300 đồng/cp, cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025, qua đó đánh dấu chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp.