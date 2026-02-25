Doanh nghiệp bất động sản 'gần 1 tuổi' huy động thành công gần 80 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Thiên Phúc Invest vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 6-11/2/2026, Thiên Phúc Invest đã phát hành 795 trái phiếu mã TP112601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng gí trị phát hành là 79,5 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 6/2/2029. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô TP112601 có lãi suất phát hành 11,5%/năm.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, chỉ trước thời điểm phát hành lô trái phiếu trên chỉ vài ngày, Thiên Phúc Invest đã mang toàn bộ quyền tài sản đối với và/hoặc liên quan đến "Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại phường Tân Liêm, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Nay là phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) do doanh nghiệp này là chủ đầu tư, đem thế chấp tại Ngan hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh Hà Nội.

Liên quan đến dự án này, trước đó, ngày 10/12/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc công nhận Thiên Phúc Invest trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại phường Tân Liêm.

Dự án có tổng diện tích 3,45 ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 0,95 ha, dự kiến đầu tư xây thô 110 căn nhà liền kề, tầng cao 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 100%; diện tích đất thương mại dịch vụ khoảng 0,49 ha, mật độ xây dựng khoảng 60% với tầng cao 12 tầng; diện tích đất giao thông và bãi đỗ xe khoảng 1,59 ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 428 tỷ đòng, trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gần 35 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng công trình trên đất hơn 393 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2026, Thiên Phúc Invest đã có công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc đăng tải thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình thương mại dịch vụ, thuộc Dự án nói trên.

Về Thiên Phúc Invest, doanh nghiệp này mới chỉ thành lập vào tháng 5/2025, trụ sở chính tại số 77 Ngô Quyền, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).

Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ ở mức 90 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Đào Tuấn Việt (47,5%), Nguyễn Duy Đăng (32,5%) và Phạm Thị Duyên (20%).

Hiện, ông Trần Mạnh Linh (SN 1990) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, ông Linh cũng đang đứng tên tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Vạn Phúc - doanh nghiệp có cùng trụ sở với Thiên Phúc Invest.

Xây dựng Hạ tầng Vạn Phúc được thành lập vào tháng 9/2018, ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở; với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng do 4 cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Ngọc Hoàng và Trần Mạnh Linh, tỷ lệ góp vốn bằng nhau (25%).

Tháng 2/2023, doanh nghiệp tăng vốn lên 18 tỷ đồng nhưng sau đó đến tháng 8/2025 lại điều chỉnh giảm về 4,5 tỷ đồng.

Quay trở lại với Thiên Việt Invest, ông Đào Tuấn Việt- cổ đông sáng lập nắm 47,5% vốn Thiên Việt Invest, còn được biết đến là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn truyền thông Việt Hiền.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2017, vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng (theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 9/2024). Trong đó, ông Đào Tuấn Việt nắm 80% và 20% còn lại do bà Nguyễn Thị Mai sở hữu.

Một cổ đông sáng lập khác của Thiên Việt Invest là ông Nguyễn Huy Đăng hiện cũng đang đứng tên tại Công ty TNHH Xây dựng Tihaco.

Đây là doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2011, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2025, chủ sở hữu doanh nghiệp thay đổi từ ông Bùi Quốc Huy sang bà Nguyễn Thị Hải Hà (SN 1983).

Đáng chú ý, ông Bùi Quốc Huy và bà Nguyễn Thị Hải Hà hiện đang cùng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP T-Group Việt Nam (T-Group Việt Nam).

T-Group Việt Nam được thành lập ngày 3/2/2015, tiền thân là Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực Tracodimex. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn lao động.