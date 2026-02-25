Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty con của Novaland mua lại gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

25-02-2026 - 15:57 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 12/2/2026, Nova Final Solution đã mua lại 997,2 tỷ đồng trái phiếu của mã NOVA Final Solution.Bond.2019.

CTCP Nova Final Solution vừa qua đã công bố kết quả mua lại trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, ngày 12/2/2026, Nova Final Solution đã mua lại 997,2 tỷ đồng trái phiếu của mã NOVA Final Solution.Bond.2019. Qua đó giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 102,7 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu NOVA Final Solution.Bond.2019 được phát hành 13/3/2025, giá trị phát hành 1.350 tỷ đồng. Trái phiếu này ban đầu có kỳ hạn 4 năm, sau đó được gia hạn thành 6 năm, qua đó ngày đáo hạn lùi tới 13/03/2026.

Công ty con của Novaland mua lại gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Sau 2 lần mua lại trước hạn vào tháng 3/2022 và tháng 12/2023, giá trị lưu hành của trái phiếu trước ngày 12/2/2026 là 1.099,9 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu duy nhất mà công ty đang lưu hành.

Theo tìm hiểu, Nova Final Solution được thành lập từ năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tính đến cuối năm 2025, Nova Final Solution là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) sở hữu 99,98%. Ông Bùi Đạt Chương, em trai Chủ tịch NVL Bùi Thành Nhơn, là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật tại Nova Final Solution.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Nova Final Solution báo lỗ hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 85 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng vọt lên mức gần 5.880 tỷ đồng. Trong đó gồm 3.586 tỷ đồng vốn điều lệ và gần 2.256 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp không có nợ ngân hàng nhưng khoản nợ phải trả khác tăng vọt từ 824 tỷ đồng lên gần 5.384 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

