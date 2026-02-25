Giá bạc tại Thượng Hải bứt tốc vượt mốc 100 USD/oz

Theo dữ liệu từ muavangbac.vn, chiều 25/2, giá bạc vật chất tại Thượng Hải tiếp tục tăng thêm khoảng 3 USD/ounce so với phiên trước, qua đó vượt mốc 100,41 USD/ounce sau hơn 20 ngày. Đà phục hồi này diễn ra sau khi giá bạc từng điều chỉnh mạnh hơn 30% so với mức đỉnh 135 USD/ounce trước đó.

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc cũng ghi nhận mức tăng gần 4%, lên vùng 90 USD/ounce, thấp hơn khoảng 10 USD/ounce so với mặt bằng giá tại Thượng Hải.

Đà tăng của bạc, cùng với các kim loại quý khác, một phần xuất phát từ việc Tòa án Tối cao Mỹ cuối tuần trước đã bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt, với lý do Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) không trao thẩm quyền áp thuế quan cho nhánh hành pháp.

Theo các chuyên gia, phán quyết này có thể góp phần kéo giảm áp lực lạm phát và gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất khi những rào cản liên quan đến thuế quan được nới lỏng. Việc lãi suất giảm được xem là động lực quan trọng hỗ trợ giá kim loại quý, bao gồm bạc.

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào các tài sản như vàng và bạc, qua đó góp phần đẩy giá bạc tăng mạnh vào cuối tuần trước. Nhu cầu phòng vệ rủi ro càng gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế từ 10% lên 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia vào Mỹ, làm dấy lên lo ngại về những bất ổn mới đối với thương mại và tăng trưởng toàn cầu.

Về dài hạn, các chuyên gia phân tích cho rằng vẫn còn nhiều yếu tố cơ bản tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của giá bạc. Trong đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất được xem là động lực cấu trúc quan trọng, trong bối cảnh nhu cầu bạc gia tăng mạnh mẽ từ sự phát triển của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các trung tâm dữ liệu, năng lượng mặt trời và ngành công nghiệp quốc phòng thế hệ mới.