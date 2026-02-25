Chỉ trong 2 ngày, 600 tấn bạc về tay thế lực hàng đầu thế giới

Theo dữ liệu cập nhật từ muavangbac.vn, quỹ iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục tung thêm gần 800 triệu USD để mua thêm 300 tấn bạc trong ngày 24/2. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quỹ mua mạnh tay sau giai đoạn liên tục bán ra trước đó. Tính đến ngày 24/2, SLV nắm giữ hơn 16.100 tấn bạc, quy mô hơn 45,6 tỷ USD.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày, quỹ bạc lớn nhất thế giới đã mua thêm khoảng 600 tấn bạc. SLV bất ngờ mua mạnh trở lại trong bối cảnh giá bạc tiếp đà hồi phục lên trên mức 87 USD/oz, cao nhất kể từ đầu tháng. Tuy nhiên, so với mức đỉnh từng chạm đến trên 120 USD/oz hồi cuối tháng 1, giá bạc hiện thấp hơn khoảng 30%.

Theo một số nhận định, giá bạc có thể tiếp tục xu hướng tăng khi câu chuyện thuế quan của Mỹ nóng trở lại. Các nhà đầu tư cũng đang đối mặt với nỗi lo ngày càng tăng trước việc chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.

Thêm nữa, bạc và các kim loại khác có thể chứng kiến khối lượng giao dịch cao hơn trong tuần này khi các thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Ngày 24/2, ngay khi mở cửa phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá bạc vật chất tại Thượng Hải đã tăng vọt lên trên 94,6 USD/oz và tiếp tục tăng lên gần 98 USD/oz vào sáng 25/2. Tính từ đầu năm 2026, giá bạc tại Thượng Hải đã tăng khoảng 20%.

Theo báo cáo triển vọng 2026 của AuAg Funds (công ty quản lý quỹ đầu tư đến từ Thụy Điển, chuyên tập trung vào các tài sản liên quan đến kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc), đơn vị này cho rằng bạc còn dư địa tăng lớn hơn, khi giá có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh hiện tại. Công ty cho biết, ngoài vai trò kim loại tiền tệ, bạc còn được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu công nghiệp.

“Sau nhiều năm thị trường thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu, cán cân cung - cầu đang tiến tới trạng thái có thể tác động mạnh đến quá trình hình thành giá. Một sự thiếu hụt vật chất có thể khiến giá bạc tăng gấp đôi trong thời gian rất ngắn.

Nhu cầu bạc cũng có tính co giãn thấp - giá tăng cao khó làm giảm đáng kể mức sử dụng. Điều này xuất phát từ việc các đặc tính của bạc gần như không thể thay thế, và bạc thường chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng chi phí sản phẩm cuối cùng”, các nhà phân tích nhận định.