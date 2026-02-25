Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/2/2026

Tin doanh nghiệp

IDV – Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc : Ngày 16/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

DTA – Công ty cổ phần Đệ Tam : Ngày 05/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:2 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

HBD – Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương : Ngày 06/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 14% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 13/04/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DM7 – CTCP Dệt May 7 : Ông Cao Trần Xuân Bách, con của Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Trần Thị Phương Hồng, đã không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 2.000.000 CP đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Giao dịch diễn ra từ ngày 12/02 đến 13/02/2026.

DM7 – CTCP Dệt May 7 : Bà Trần Thị Phương Hạnh không bán được cổ phiếu nào trong tổng số 2.000.000 CP đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, bà Hạnh vẫn nắm giữ 2.000.000 CP (12,98%). Giao dịch diễn ra từ ngày 12/02 đến 13/02/2026. Bà Hạnh là chị ruột của Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Trần Thị Phương Hồng.

DM7 – CTCP Dệt May 7 : Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Trần Thị Phương Hồng không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 2.000.000 CP đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, bà Hồng nắm giữ 279.200 CP (1,81%). Giao dịch diễn ra từ ngày 12/02 đến 13/02/2026.

STD – CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô : Thành viên BKS Phạm Văn Tiến đã bán toàn bộ 39.852 CP, qua đó giảm sở hữu từ 39.852 CP (0,2%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện từ ngày 27/01 đến 09/02/2026.

DSH – CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Minh Huệ đã bán 3.500.000 CP, qua đó giảm sở hữu từ 7.000.000 CP (20%) xuống còn 3.500.000 CP (10%). Giao dịch thực hiện từ ngày 10/02 đến 11/02/2026.

ABW – CTCP Chứng khoán An Bình : Tập đoàn Geleximco - CTCP đã bán 41.423.167 CP trong tổng số 46.379.517 CP đăng ký, qua đó giảm sở hữu từ 46.379.517 CP (45,85%) xuống còn 4.956.350 CP (4,9%). Giao dịch thực hiện từ ngày 15/01 đến 13/02/2026.

FCC – Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm : Công ty cổ phần Bông Sen Vàng đã bán 1.000 CP trong tổng số 2.098.520 CP đăng ký, qua đó giảm sở hữu từ 2.098.520 CP (34,99%) xuống còn 2.097.520 CP (34,98%). Lý do không bán hết lượng đăng ký do không đạt được giá mong muốn. Giao dịch thực hiện từ ngày 20/01 đến 11/02/2026.