Cổ phiếu Hóa Chất Đức Giang tăng trần, lên cao nhất từ đầu năm

Đóng cửa phiên 24/2, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang nhuộm “sắc tím”, thị giá tăng vọt lên mốc 75.100 đồng/cp, cao nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái. Vốn hóa thị trường theo đó vượt trên ngưỡng 28.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC cho thấy hiệu cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh đầy bất ngờ trước đó. Thị giá DGC từng xuất hiện chuỗi giảm kịch sàn 3 phiên liên tiếp phiên 16/12 đến 18/12 kéo mặt bằng giá xuống vùng đáy hơn 2 năm. Đến nay, DGC đã hồi phục khoảng 23% giá trị.

Trong một diễn biến khác, Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam đã xảy ra một vụ nổ lớn trong chiều ngày 23/2.﻿

Theo thông tin ban đầu, Đồn Công an Tằng Loỏng nhận được tin báo từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam về việc phát ra 2 tiếng nổ lớn tại khu vực tinh chế của nhà máy.

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra tại lò sản xuất phốt pho của công ty do sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Khi nước trong bồn cạn, phốt pho bốc cháy, sau đó tràn xuống bồn an toàn phía dưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.



Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam được thành lập ngày 1/10/2010, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm chính của công ty là Phốt pho vàng và được xuất khẩu 100%. Theo một báo cáo của ACBS, trong số các công ty có khả năng sản xuất phốt pho vàng, Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam công suất thiết kế các nhà máy năm 2023 đạt 19.800 tấn/năm, là doanh nghiệp đứng thứ 2 chỉ sau doanh nghiệp dẫn đầu ngành là CTCP Hóa chất Đức Giang.

Trở lại với Hóa chất Đức Giang, về tình hình kinh doanh lũy kế cả năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

So với kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, kết quả thực hiện của doanh nghiệp vượt khoảng 8% chỉ tiêu doanh thu và cao hơn 6% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 19.550 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng đạt 13.105 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản và tăng trên 20% so với đầu kỳ.

Ngoài ra, hàng tồn kho cuối năm đạt 1.681 tỷ đồng, tài sản cố định khoảng 2.244 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 1.220 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 4.144 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm khoảng 1.546 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt trên 15.406 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của chủ sở hữu 3.797 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.522 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 1.801 tỷ đồng.