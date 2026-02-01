Dòng tiền trở lại, CTCK gọi tên loạt nhóm ngành tiềm năng kỳ vọng nhận "lì xì" từ thị trường

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết thị trường chứng khoán trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong bối cảnh thế giới có nhiều thông tin tác động từ địa chính trị cho đến thương mại và sự dịch chuyển của dòng vốn sang các nhóm cổ phiếu có sự gắn bó mật thiết với chu kỳ kinh tế.

Thông tin đáng chú ý khi thị trường mở cửa trở lại là mức thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% bổ sung trên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ (ngoại trừ một số miễn trừ như dược phẩm, dầu mỏ và một số hàng hóa thiết yếu).

Đây là phản ứng ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) ngày 20/2/2026 bác bỏ các mức thuế quan trước đó (áp dụng dưới Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế - IEEPA), cho rằng chúng vượt quá thẩm quyền của Tổng thống mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Do tình hình thương mại có thể thay đổi nhanh chóng, MBS dựa vào dữ liệu đến ngày 22/2/2026 để đánh giá tác động lần này đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: Mức 15% là toàn cầu, không nhắm cụ thể vào Việt Nam như trước (mức đối ứng 20% trước đó bị bác bởi SCOTUS, nhưng mức mới này là thêm vào các mức hiện hành còn lại).

Tác động có thể nhẹ hơn vì: (i) Tổng thuế trung bình sau SCOTUS (~18-20%), thấp hơn trước SCOTUS (~23-25%) áp dung cho hàng hóa Việt Nam; (ii) Thời hạn 150 ngày, có thể đàm phán; (iii) Việt Nam đã thích nghi từ 2025 (chuyển dịch chuỗi cung ứng, đàm phán giảm thuế). Không giống 2025 (shock đột ngột, giảm mạnh), lần này thị trường Việt Nam có thể ổn định hơn vì bất ổn đã được dự đoán sau phán quyết SCOTUS.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu, MBS cho rằng nhóm cổ phiếu hàng hóa vẫn rất đáng chú ý với: Dầu khí (GAS, PLX, PVD, BSR, PVS) được hỗ trợ bởi giá dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt +13,3% và +11,6% trong vòng 1 tháng, kể từ đầu năm đến nay tăng +17,9% và +15,4% khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn còn âm ỉ.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu Dầu khí, nhóm cổ phiếu Phân bón (DCM, DPM) được hỗ trợ bởi giá phân Urê thế giới tăng, cho đến nhóm Bán lẻ (MWG, FRT, PNJ) cũng rất đáng chú ý do quán tính tăng vẫn được duy trì.

" Nhìn chung, nhóm cổ phiếu có sự gắn bó mật thiết với chu kỳ kinh tế như: Xuất khẩu, Cảng biển, Hàng hóa, Bán lẻ, Dịch vụ tài chính,… sẽ đón nhận dòng tiền quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày ", nhóm phân tích dự báo.

Về kỹ thuật, theo yếu tố mùa vụ, tháng 2 đang có xác suất tăng cao (80%) và hiệu suất bình quân đạt trên 2% (10 năm trở lại đây). Hiện, còn gần 1 tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, quỹ đạo tăng theo yếu tố mùa vụ vẫn còn khi các yếu tố kỹ thuật cũng đang ủng hộ.

Với mức tăng gần +4% trước kỳ nghỉ lễ, chỉ số VN-Index đã lấy lại hầu hết các đường trung bình quan trọng hay được quan sát từ MA20 cho tới MA200 ngày.

Bên cạnh đó, độ rộng thị trường ở nhịp hồi vừa qua cũng đạt 75% số nhóm cổ phiếu tăng điểm nên ở tuần trước kỳ nghỉ lễ, do vậy sau khi nhà đầu tư quay trở lại giao dịch, phần lớn các vị thế mua mới sẽ nhận được “lì xì như ý” từ thị trường trong tuần khai xuân năm Bính Ngọ. Hỗ trợ kỹ thuật cho chỉ số VN-Index ở khu vực 1.780 – 1.800 điểm, kháng cự quanh vùng đỉnh cũ 1.920 điểm.

MBS khuyến nghị nhà đầu tư tập trung ở nhóm cổ phiếu Hàng hóa, Xuất khẩu, Cảng biển, Bán lẻ, Dịch vụ tài chính, Sản xuất và phân phối điện ,… Ưu tiên các cổ phiếu trong nhóm VN30 và Midcap bên cạnh các cổ phiếu đang nhận được hỗ trợ từ dòng vốn ngoại.