Một công ty bán sạch hàng kho, "all-in" đầu tư chứng khoán thu lãi đậm, cổ phiếu thoát cảnh báo

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa mã KKC - CTCP Tập đoàn Thành Thái ra khỏi diện cảnh báo. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 đạt giá trị dương.

Theo BCTC, năm 2025 vừa qua, doanh thu thuần của KKC giảm mạnh 79% xuống còn hơn 18 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 51%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính hơn 11 tỷ đồng, trong đó gần 9 tỷ đồng là lãi bán chứng khoán. Kết quả, KKC lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng, tăng 17%.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của KKC đạt 115,3 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư cổ phiếu chiếm tới hơn 110 tỷ đồng, tương đương 95%. Danh mục đầu tư của KKC gồm cổ phiếu VPBank (VPB), Chứng khoán VIX (VIX) và Eximbank (EIB). Toàn bộ số cổ phiếu này được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay margin tại Chứng khoán Mirae Asset.

Tiền mặt xấp xỉ 500 triệu đồng, trong khi giá trị hàng tồn kho giảm về 0.

Nợ phải trả hơn 60 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Riêng vay ngắn hạn lên tới 56,5 tỷ đồng, chủ yếu để đầu tư chứng khoán.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KKC giao dịch quanh vùng 7.000 đồng/cp với thanh khoản thấp.