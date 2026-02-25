Kỳ vọng chứng khoán sẽ bứt phá mạnh

Sau phiên giao dịch khai xuân hôm 23-2 (mùng 7 Tết) đầy ấn tượng với mức tăng hơn 36 điểm, VN-Index tiếp tục bật tăng thêm 7,48 điểm, đóng cửa tại mốc 1.867,62 điểm vào cuối phiên 24-2 nhờ sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất, thép, chứng khoán. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức rất cao, với tổng trị giá giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 34.000 tỉ đồng.

Mục tiêu vốn hóa đạt ít nhất 100% GDP

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch 24-2, thị trường chứng khoán (TTCK) đã có dấu hiệu điều chỉnh do áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau 5 phiên tăng điểm mạnh liên tiếp. Thế nhưng, thông điệp trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026 ở Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã giúp thị trường hưng phấn trở lại và bật tăng mạnh vào cuối ngày.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, năm 2026 được xác định là năm khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả đạt được trong năm nay sẽ tạo tiền đề và động lực cho giai đoạn phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo. Trong đó, nguồn vốn đóng vai trò then chốt, với thị trường vốn nói chung và TTCK nói riêng có đóng góp ngày càng quan trọng.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đặt mục tiêu ngành chứng khoán phải đưa quy mô vốn hóa thị trường đạt tương đương ít nhất 100% GDP trong năm nay.

"Nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) và việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp sẽ giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của TTCK Việt Nam trong khu vực" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, nhìn nhận năm 2026 sẽ là một năm rất quan trọng, mang ý nghĩa đặc biệt với TTCK Việt Nam. TTCK sẽ chuyển từ việc "đạt điều kiện" sang "vận hành ổn định và bền vững" theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Chứng khoán không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà quan trọng hơn là xây dựng một TTCK vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

"Chúng tôi cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu, tính bền vững và hội nhập sâu rộng của TTCK Việt Nam. Với nền tảng từ thành quả đạt được trong suốt thời gian qua, cùng quyết tâm cải cách và đổi mới, TTCK Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế mới và kỳ vọng mới" - bà Vũ Thị Chân Phương khẳng định.

Lãnh đạo một DN niêm yết sớm nhất trên TTCK Việt Nam và phát triển bền vững trong nhiều thập niên, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ điện lạnh (REE), cho rằng TTCK nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đã từng bước được khẳng định trên trường quốc tế, vươn lên vị thế mới. Theo bà, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 30-50 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường vốn tiếp tục phát triển dài hạn.

Bà Mai Thanh nhìn nhận để TTCK phát triển bền vững, yếu tố cốt lõi vẫn là nội lực. Những yếu tố bên ngoài như hình ảnh, biểu tượng, thương hiệu hay việc nâng hạng thị trường có thể được làm mới, cập nhật để phản ánh tầm vóc và khát vọng phát triển, song sức mạnh bền vững nhất vẫn phải đến từ chính nội lực của nền kinh tế.

Nội lực đó, theo Chủ tịch REE, chính là "sức khỏe" và chất lượng của các DN, tức là chất lượng "hàng hóa" trên TTCK. Khi DN hoạt động hiệu quả, minh bạch, có tăng trưởng thực chất và chiến lược dài hạn rõ ràng, TTCK mới có nền tảng vững chắc để phát triển ổn định.

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026Ảnh: Sơn Nhung

Điều kiện nâng hạng đã cơ bản hoàn tất

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VikkiBanks, các điều kiện để nâng hạng TTCK Việt Nam về cơ bản đã hoàn tất. Vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhất là liệu dòng tiền khối ngoại có quay trở lại mạnh mẽ sau khi TTCK được nâng hạng hay không.

Ông Tuấn cho rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất đã phần nào giảm áp lực rút vốn ròng, tạo điều kiện để các quỹ đầu tư quy mô lớn tham gia TTCK Việt Nam tích cực hơn. Ông nhận định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các chính sách thúc đẩy DN nhà nước, TTCK sẽ có sự sàng lọc rõ nét, đòi hỏi nhà đầu tư lựa chọn đúng nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chu kỳ và chính sách.

Trong khi đó, báo cáo về cuộc gặp mới đây với FTSE Russell, Công ty Chứng khoán Maybank cho biết bà Wanming, Giám đốc Chính sách của FTSE Russell, đã ghi nhận tính kịp thời và sự tiến triển tích cực của các thay đổi pháp lý tại Việt Nam. FTSE Russell nhấn mạnh 3 thay đổi pháp lý quan trọng trong lộ trình nâng hạng TTCK Việt Nam.

Thứ nhất, đưa vào vận hành cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch, có hiệu lực từ tháng 11-2024. Thứ hai, bãi bỏ yêu cầu công bố thông tin công khai đối với các giao dịch thất bại. Thứ ba, kế hoạch triển khai mô hình môi giới toàn cầu, dự kiến bắt đầu từ tháng 2-2026.

Theo lộ trình, FTSE Russell sẽ tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhà đầu tư đối với mô hình môi giới toàn cầu trong kỳ rà soát tháng 3-2026. Trên cơ sở đó, tổ chức này sẽ công bố lộ trình triển khai chính thức, với kế hoạch thực hiện theo 3-5 giai đoạn, dự kiến khởi động từ tháng 9-2026.

Một thông tin đáng chú ý được ông Hoàng Huy, chuyên gia phân tích cấp cao của Công ty Chứng khoán Maybank, tiết lộ là dựa theo dữ liệu ngày 31-12-2024, FTSE Russell ước tính tỉ trọng của TTCK Việt Nam trong FTSE EM All Cap Index khoảng 0,4%, với 28 cổ phiếu đủ điều kiện được đưa vào rổ chỉ số. "Dòng vốn thụ động tiềm năng có thể đạt từ 0,8 đến 1 tỉ USD, trong khi dòng vốn chủ động có thể cao gấp 5 lần. Theo thời gian, tỉ trọng và số lượng cổ phiếu đủ điều kiện nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng" - ông nhận định.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital, cho biết VN-Index đang giao dịch ở mức định giá P/E dự phóng khoảng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt 18%. Từ đó, ông đánh giá với triển vọng TTCK được FTSE Russell nâng hạng trong năm nay, cùng với làn sóng phát hành cổ phần lần đầu (IPO) gia tăng sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư chứng khoán.

Vốn ngoại sẽ trở lại khi nền kinh tế đủ hấp dẫn Đề cập kỳ vọng thu hút vốn ngoại sau khi TTCK Việt Nam được nâng hạng, Chủ tịch REE nhìn nhận dòng vốn chỉ thực sự bền vững khi nền kinh tế đủ hấp dẫn. "Chúng ta không thể chỉ kêu gọi đầu tư, mà chính sức hấp dẫn nội tại mới là yếu tố quyết định" - bà nhấn mạnh. Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh, kể cả dòng vốn trong nước, bao gồm nguồn lực đang được tích trữ trong dân như vàng hay các tài sản khác, nếu có đủ niềm tin và cơ hội, cũng sẽ được đưa vào sản xuất - kinh doanh và thị trường vốn. "Khi dòng vốn được khơi thông, không chỉ DN mà toàn bộ nền kinh tế và người dân đều được hưởng lợi" - bà nhận xét.



