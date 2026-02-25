Chuyện gì đây: Quỹ vàng lớn nhất thế giới "gom" hơn 15 tấn vàng chỉ trong 2 ngày

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 7,72 tấn vàng trong phiên 25/2, qua đó nâng tổng khối lượng nắm giữ lên 1.094 tấn.

Như vậy, trong hai phiên liên tiếp, quỹ mua ròng 15,4 tấn vàng. Trước đó, quỹ này cũng duy trì trạng thái gom ròng trong tuần giao dịch liền kề.

Động thái gom hàng trở lại của quỹ vàng lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang hồi phục mạnh. Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, giá vàng đã vượt mốc 5.200 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai (23/2), cao nhất kể từ cuối tháng 1. Ở vùng giá này, áp lực chốt lời đã xuất hiện, khiến giá vàng quay đầu đi xuống trong phiên ngày thứ Ba (24/2). Cập nhật sáng 25/2, giá vàng trên sàn Comex (Mỹ) hiện đang tăng nhẹ lên mốc 5.178 USD/oz.

Giá vàng trên sàn COMEX (Mỹ) cập nhật sáng 25/2.

Những diễn biến khó lường liên quan đến chính sách thuế quan tiếp tục làm dấy lên lo ngại rủi ro, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản mang tính trú ẩn.

Theo thông báo từ cơ quan hải quan Mỹ, mức thuế mới 10% bắt đầu được thực thi từ 0h01 ngày thứ Ba (24/2) theo giờ Mỹ.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết vô hiệu hóa các loại thuế quan mà ông Trump áp trên cơ sở viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trong đó có thuế quan đối ứng. Phản ứng với kết quả này, ông Trump đã tuyên bố áp thuế quan toàn cầu mới ở mức 10%. Chỉ một ngày sau, ông Trump tuyên bố nâng mức thuế mới lên 15%.

Việc đưa mức thuế 10% vào thực thi diễn ra sau khi nhiều đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, lên tiếng phản đối mạnh mẽ mức thuế 15%. Mặc dù Nhà Trắng phát đi tín hiệu rằng ông Trump giữ nguyên chủ trương áp dụng mức thuế 15% trong tương lai, nhưng chưa có thời gian cụ thể nào được đưa ra.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị cũng góp phần gia tăng động lực cho đà tăng của kim loại quý. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc trước thềm cuộc họp quan trọng dự kiến diễn ra tại Geneva vào thứ Năm, trong khi việc gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông làm dấy lên tâm lý né tránh rủi ro trên nhiều nhóm tài sản. Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại giữa các cường quốc và môi trường ngoại giao xấu đi tại khu vực Vùng Vịnh đã tạo thêm lực đẩy cho giá vàng.

﻿Nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định: “Nhu cầu tìm kiếm ‘hầm trú ẩn’ vẫn cao. Căng thẳng Mỹ - Iran và bất định về thuế quan là những động lực hạn chế sức ép bán vàng, giữ cho các yếu tố nền tảng của thị trường vàng ở trạng thái tích cực. Tuy nhiên, do đang ở gần mức cao kỷ lục, giá vàng đối mặt với những ngưỡng kháng cự mạnh. Bởi vậy, việc thiết lập kỷ lục mới sẽ đòi hỏi chất xúc tác địa chính trị mới”.

Mặt khác, các nhà phân tích tại UBS cho rằng giá vàng hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động từ những căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến Iran. Khi tính đến lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng nhu cầu gia tăng trên toàn thị trường, kim loại quý này có thể tăng thêm khoảng 1.000 USD/ounce vào tháng 6 tới.

“Dù giá vàng phản ứng tương đối hạn chế trước đợt gia tăng căng thẳng địa chính trị gần đây, chúng tôi cho rằng giá vẫn còn dư địa tăng thêm. Dự báo của chúng tôi cho thấy kim loại quý này có thể đạt mức 6.200 USD/ounce trong những tháng tới khi các động lực chính hỗ trợ đà tăng vẫn đang hiện hữu”, nhóm phân tích nhận định.