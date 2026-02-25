Kinh Bắc chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC, sàn HoSE) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.



Theo đó, ngày 17/3/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội. Thời gian và địa điểm họp chưa được công bố.

Đại hội dự kiến thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 – Kế hoạch hoạt động năm 2026 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;

Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm

Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý IV/2025, KBC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.648 tỷ đồng, tăng 111%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 652 tỷ đồng, gấp hơn 21 lần so với cùng kỳ.

KBC cho biết nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ mảng khu công nghiệp (KCN) tăng. Cùng với đó, thu nhập khác gần 321 tỷ đồng, gấp hơn 54 lần đến từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh, góp phần đáng kể vào lợi nhuận quý.

Kết thúc năm 2025, Kinh Bắc đạt doanh thu thuần hơn 6.687 tỷ đồng, lãi ròng gần 2.147 tỷ đồng, gấp 2,4 và 5,6 lần năm trước. Động lực đến từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN và doanh thu chuyển nhượng bất động sản.

Dù vậy, so với kế hoạch 2025 doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, KBC mới thực hiện được 70% cho cả 2 mục tiêu.

Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho của KBC tăng mạnh, từ khoảng 13.850 tỷ đồng cuối năm 2024 lên gần 26.955 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Trong đó, công ty "rót" gần 775,9 tỷ đồng rót vào Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (tên thương mại Trump International Hưng Yên).

Ngày 03/02, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông báo dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (tên thương mại Trump International Hung Yen) được phép bán cho người nước ngoài.

Cụ thể, cá nhân và tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 250 căn nhà riêng lẻ tại tiểu khu 2, 3 và một phần tiểu khu 1 của dự án.

Đối với nhà ở chung cư, tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở trong mỗi tòa nhà, thuộc tiểu khu 3.

Sở Xây dựng lưu ý chủ đầu tư chỉ được phép bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện và với số lượng tối đa nêu trên.

Các giao dịch vượt hạn mức cho phép hoặc không thuộc dự án đủ điều kiện sẽ không được công nhận pháp lý và không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Dự án có quy mô diện tích gần 1.000 ha, tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD; bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế,

Trump International Hung Yen được khởi công vào tháng 5/2025, dự án nằm trên địa bàn các xã Châu Ninh, Khoái Châu, Chí Minh, với quy mô hơn 888,5ha.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm: Khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp (quy mô dân số 3.500 người); khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái (quy mô dân số 1.800 người), khu đô thị thương mại dịch vụ (quy mô dân số 29.700 người); khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn có 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội.



