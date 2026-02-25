VPBankS chốt ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, MCK: VPX) vừa có công bố gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 16/3/2026.

Ngày dự kiến diễn ra đại hội là 20/4/2026 (ngày diễn ra Đại hội chính thức sẽ được thông báo tại thông báo mời họp); hình thức họp: Trực tiếp (địa điểm họp chính thức sẽ được thông báo tại thông báo mời họp).

Nội dung được thảo luận, biểu quyết và thông qua tại Đại hội theo thông báo mời họp.

HĐQT cũng thống nhất giao bà Hồ Thúy Ngà- Chủ tịch HĐQT, thay mặt và đại diện HĐQT lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội, lập chương trình và nội dung được thảo luận, biểu quyết, dự thảo Nghị quyết Đại hội theo nội dung dự kiến được thảo luận, biểu quyết,....

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, VPBankS đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh 2026.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu trong năm 2026 ở mức 11.074 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2025. Dù dự kiến tổng chi phí tăng tới 85% nhưng mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 6.453 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2025.

VPBankS đề ra mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục sau khi vượt xa kế hoạch trong năm 2025. Cụ thể, VPX mang về tổng doanh thu hoạt động 7.910 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần và lợi nhuận trước thuế đạt mức 4.476 tỷ đồng trong năm 2025, gấp gần 4 lần năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Với mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPBankS đạt gần 4.456 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2024, với đóng góp cả từ cả danh mục cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay margin, đạt gần 1.909 tỷ đồng, gấp hai lần so với năm 2024.

Tại mảng ngân hàng đầu tư, VPBankS ghi nhận doanh thu hơn 943 tỷ đồng; mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu hơn 460 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024.

Tính đến hết quý IV/2025, tổng tài sản của VPX đạt hơn 73.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước vượt 34.000 tỷ đồng, tăng 7.055 tỷ đồng sau một quý và gấp gần 4 lần đầu năm.

Trong năm 2025 VPBankS IPO thành công 375 triệu cổ phiếu, đưa cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 11/12/2025.

PV