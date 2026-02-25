Vì sao TCBS bị xử phạt hành chính?

Ảnh minh họa

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu công bố thông tin bất thường liên quan đến quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, ngày 13/2/2026, TCBS nhận được quyết định xử phạt hành chính số 135/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026 của UBCKNN trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do TCBS cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 9/5/2025 - 20/10/2025, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mua, bán hộ chứng chỉ quỹ ETF Techcom Capital (FUETCC50) khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong một diễn biến khác, TCBS đã có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, TCBS dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu (giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu) với tỷ lệ phát hành 0,01192% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/2/2026 đến 15h ngày 2/3/2026.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm - kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ của Công ty và Công ty sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu), đầu tư giấy tờ có giá.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 3.365 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và hoạt động cho vay đóng góp lớn nhất, lần lượt là 1.134 và 1.137 tỷ đồng, gấp 1,7 và 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động bảo lãnh, phát hành chứng khoán đóng góp 438 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Kết quả, TCBS báo lãi sau thuế 1.633 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 11.217 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước.

Tổng tài sản của TCBS tại 31/12/2025 đạt hơn 80.632 tỷ đồng, tăng 51% sau một năm. Danh mục tài sản tài chính AFS hơn 25.218 tỷ đồng; Danh mục tài sản FVTPL với giá gốc 38.465 tỷ đồng, tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 36.533 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 31.080 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng sau một năm; dư nợ trái phiếu ngắn hạn giảm còn 1.500 tỷ đồng.

