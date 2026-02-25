Vingroup thanh toán gần 1.100 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Tập đoàn Vingroup-CTCP (Vingroup, MCK: VIC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong ngày 23/2/2026, Vingroup đã thanh toán gần 47 tỷ đồng tiền lãi (lãi suất trả lãi trong kỳ là 8,5%/năm) và 1.050 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu VICGIFB1626002, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Nguồn: HNX

Thống kê công bố trên HNX, trong năm 2025, tập đoàn không tiến hành mua lại lô trái phiếu nào. Ở chiều ngược lại, Vingroup đã phát hành 11 lô trái phiếu trong nước với lãi suất dao động từ 11%/năm-12,5%/năm.

Tại thị trường quốc tế, ngày 16/12/2025, Vingroup đã phát hành 1.652 trái phiếu mã VICD2328002 mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 325 triệu USD.

Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 16/12/2025. Thị trường phát hành và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna - Áo.

Đây là trái Phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl hiện hữu (MCK: VPL) do tổ chức phát hành sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của Tập đoàn.

Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, tăng lần lượt 57% và 111% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản Vingroup ở mức 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với 31/12/2024.

